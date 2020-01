Huawei non tornerebbe ai servizi Google anche se il ban fosse rimosso

Huawei si è ritrovata nel bel mezzo della guerra commerciale USA / Cina ed è stata tagliata fuori dalle app e dai servizi di Google da oltre sei mesi. Ciò ha costretto la società a creare rapidamente una variante Android senza Google per garantire la spedizione di smartphone come Mate 30 Pro.

Anche se sembra che gli Stati Uniti e la Cina si stiano confrontando e il divieto di Huawei potrebbe essere presto revocato, il produttore ha dichiarato al quotidiano austriaco Der Standard che non tornerà ai servizi di Google anche senza il ban.

Il country manager austriaco di Huawei, Fred Wangfei, afferma che l’azienda vuole liberarsi della sua dipendenza dalla politica americana, poiché nessuno potrebbe dire se ci sarà un altro blocco dopo quello attuale. Ecco perché l’obiettivo dichiarato dal produttore è la creazione di un terzo ecosistema di smartphone accanto ad Android e iOS.

Un ecosistema Android aperto è ancora la nostra prima scelta, ma se non siamo in grado di continuare a usarlo, abbiamo la possibilità di svilupparne uno nostro.

Sia a lungo che a breve termine, Huawei vuole che la sua versione di Android sia il più vicino possibile a quella di Google per gravare gli sviluppatori di app con poco o anche nessun lavoro aggiuntivo.

L’unico problema che in Huawei stanno cercando di risolvere è il ricreare le funzionalità dei servizi del Google Play, il quale offre API che consentono alle app di ricevere notifiche push e servizi di localizzazione. Huawei ha riferito che ha già sviluppato le 24 API più essenziali attraverso l’alternativa ai servizi mobili Huawei grazie a un team di 4.000 sviluppatori.

La società sarebbe inoltre felice di dare il benvenuto alle app statunitensi come Facebook e WhatsApp nel suo app store “Gallery” alternativo al Play Store. Dato che attualmente le società statunitensi non sono autorizzate a commerciare con Huawei, il produttore vuole fondare una società di procura in Europa con cui tali aziende potrebbero lavorare.

