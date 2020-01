Samsung Galaxy Tab S6 5G ufficiale: specifiche e disponibilità

Dopo essersi affermata come la principale aziende nel 2019 per quanto riguarda la vendita di smartphone 5G, Samsung ha voluto fare il bis diventando la prima a lanciare un tablet 5G. In particolare, ci riferiamo all’appena annunciato Samsung Galaxy Tab S6 5G.

In realtà non si tratta di un vero e proprio tablet di nuova generazione visto che, oltre al supporto alle reti 5G, non vi è nulla di differente rispetto al Samsung Galaxy Tab S6 lanciato dallo stesso produttore nell’agosto 2019.

Samsung è riuscita a realizzare una versione 5G del table grazie alla modularità del SoC Qualcomm Snapdragon 855: invece di utilizzare il modem Snapdragon X24 compatibile solo con le reti 4G, il colosso coreano ha optato per l’uso del modem Snapdragon X50 con supporto alle reti 5G.

Ciò significa che la scheda tecnica del Samsung Galaxy Tag S6 5G è così composta:

Display da 10,5 pollici sAMOLED con risoluzione WQXGA 2.560 x 1.600 pixel e densità di 287ppi

da 10,5 pollici sAMOLED con risoluzione WQXGA 2.560 x 1.600 pixel e densità di 287ppi SoC: Qualcomm Snapdragon 855 con CPU octa-core e modem Snapdragon X50

Qualcomm Snapdragon 855 con CPU octa-core e modem Snapdragon X50 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Storage: 128 / 256GB (espandibile fino a 1TB via micro SD)

128 / 256GB (espandibile fino a 1TB via micro SD) Fotocamere: 13MP f2.0 + 5MP f2.2 grandangolare / 8MP f2.0

13MP f2.0 + 5MP f2.2 grandangolare / 8MP f2.0 Porte: USB 3.1 Type-C, POGO

USB 3.1 Type-C, POGO Connettività: 4G LTE Cat. 20, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Galileo, Beidou

4G LTE Cat. 20, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Galileo, Beidou Dimensioni: 244,5 x 159,5 x 5,7mm per 420 grammi

244,5 x 159,5 x 5,7mm per 420 grammi Batteria: 7.040 mAh con supporto alla ricarica veloce

7.040 mAh con supporto alla ricarica veloce Sistema operativo: Android 9 Pie + One UI 1.5

Android 9 Pie + One UI 1.5 S Pen inclusa

Sblocco: lettore d’impronte ottico sotto al display

lettore d’impronte ottico sotto al display Audio: 4 speaker AKG con Dolby Atmos

Purtroppo la disponibilità del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G al memento è limitata al solo mercato della Corea del Sud, dove sta già venendo venduto al prezzo di KRW 999,900 (circa 799 euro). Samsung non ha provveduto a fornire alcuna indicazione sulla disponibilità del tablet a livello mondiale.

