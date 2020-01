Google Stadia: i giochi gratis di febbraio 2020

Google ha annunciato i nuovi giochi che saranno offerti gratuitamente a febbraio 2020 a tutti coloro sono abbonati a Google Stadia Pro (per adesso solo chi ha acquistato la Founder’s Edition o la Premiere Edition). In particolare, dal 1° febbraio 2020 sarà possible usufruire gratuitamente di Gylt e Metro Exodus.

Per quanto riguarda Gylt, si tratta di una delle prime esclusive che il servizio di Google Stadia ha avuto. Si tratta di un gioco di avventura caratterizzato da ambientazioni horror. Ambientato in un mondo inquietante e malinconico, gli incubi sono diventati realtà. Il giocatore deve affrontare le peggiori paure di Sally, la quale è alla ricerco del suo cugino scomparso, e nascondersi dai mostri per sopravvivere.

Per quanto riguarda invece Metro Exodus, è un videogioco action-adventure FPS del 2019, sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver inizialmente per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. È il terzo capitolo della saga che affonda le sue radici nei romanzi di Dmitrij Gluchovskij.

Ambientato nel 2035, due anni dopo gli eventi di Metro: Last Light, su una Terra post-apocalittica che è stata devastata 23 anni fa da una guerra nucleare. Il gioco continua la storia del finale “Redenzione” di Metro: Last Light. Come nei precedenti capitoli il giocatore assume il ruolo di Artyom, che fugge dalla metropolitana di Mosca con Anna, ora sua moglie, Miller e l’Ordine degli Spartani a bordo di una locomotiva chiamata “Aurora”: un viaggio che toccherà tutti gli angoli del continente, alla ricerca di risposte sull’esito della guerra e sullo stato della nazione.

VIA FONTE