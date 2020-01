Samsung Galaxy Z Flip: render ad alta risoluzione e specifiche tecniche complete

Un po’ come avviene con tutti gli smartphone più attesi sul mercato, anche il Samsung Galaxy Z Flip è stato reso protagonista di un numero estremamente elevato di leak e informazioni ufficiose fatte trapelare in rete. A questo proposito, nelle scorse ore sono state pubblicate le informazioni tecniche complete e i render ad alta risoluzione grazie a @rquandt e WinFuture.

Oltre a confermare i dettagli legati al sensore di impronte digitali montato lateralmente, i render mostrano una cerniera simile a quella del Galaxy Fold originale (la versione rivista), in particolare l’assenza dello spazio tra la cerniera e lo schermo stesso che ha portato a display danneggiati nella sua prima incarnazione.

Il piccolo display OLED rivolto verso l’esterno è anche visibile nei rendering, di fronte alla fotocamera nella parte superiore dello smartphone. Si tratta di uno schermo pensato solo per visualizzare informazioni di base, vista anche la risoluzione di 300×116 pixel.

In precedenza era emerso in rete che il display pieghevole principale fosse protetto da un “vetro ultra sottile“, cosa che effettivamente WinFuture ha confermato. In questo momento, uno sviluppo del genere rappresenterebbe un progresso fondamentale nella scienza dei materiali, abbandonando la plastica e affidandosi a un materiale più resistente.

Samsung Galaxy Z Flip: Scheda tecnica completa

Il display con foro sarà un po’ più alto del previsto, con un rapporto di forma di 22:9, una risoluzione equivalente al 1080p (2636×1080 pixel) e dimensioni di 6,7 pollici.

Altre specifiche includono la presenza del Qualcomm Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera principale da 12 MP abbinata a un sensore da 12 MP con obiettivo ultra grandangolare e una capacità della batteria da 3.300 mAh a due celle.

SoC Qualcomm Snapdragon 855+ Display AMOLED flessibile da 6.7″ con risoluzione 2636 x 1080 pixel e foro al centro Display AMOLED da 1.06″ con risoluzione 300 x 116 pixel Software Android 10 / OneUI 2 RAM 8GB Storage 256GB (no microSD) Fotocamera posteriore 12MP f/1.8 12MP f/2.2 ultra grandangolare Fotocamera anteriore 10MP f/2.4 Batteria 3,300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W e alla ricarica wireless a 9 W Colorazioni Black, purple Porte USB Type-C, sensore di impronte capacitivo sul lato Dimensioni e peso 87.4 x 73.6 x 15.4 – 17.3 mm quando è chiuso, 167.9 x 73.6 x 6.9 – 7.2 mm quando è aperto 183g

