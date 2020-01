OnePlus 8 sarà il primo della serie con supporto alla ricarica wireless?

Gli smartphone di OnePlus sviluppati e lanciati fino a ora hanno avuto due caratteristiche in comune: il mancato supporto alle certificazioni IPxx per la resistenza ai liquidi e alla polvere e il mancato supporto alla ricarica wireless. Con OnePlus 8 però ciò potrebbe cambiare, almeno per quanto riguarda la ricarica wireless.

Stando ad alcune indiscrezioni infatti, i modelli della serie OnePlus 8 potrebbero essere i primi a supportare la ricarica wireless, il che significherebbe avere una scocca posteriore in vetro.

@OnLeaks aveva accennato al supporto per la ricarica wireless sul OnePlus 8 già qualche settimana fa. Il leaker @Samsung_News ha recentemente accennato al supporto per la ricarica wireless sui prossimi telefoni OnePlus con un tweet che menzionava lo slogan “Charge like a pro”.

Il leaker ha chiarito che l’immagine è solo a scopo illustrativo. L’immagine è anche piuttosto generica e non menziona specificamente che il dispositivo concettualizzato sia uno smartphone OnePlus.

Tutto ciò che riusciamo a capire sono i bordi laterali curvi e la fotocamera frontale presente in un foro nel display, quindi c’è sicuramente spazio per l’interpretazione.

@OnLeaks ora ha sostenuto le affermazioni di Max J. ed entrambe le loro affermazioni provengono da fonti diverse. Questo aggiunge un peso significativo dietro la voce sul supporto alla ricarica wireless, anche se non ne abbiamo ancora nè la certezza nè la certezza di quale dei tre modelli previsti la supporterà.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla serie OnePlus 8,. sui modelli che la comporranno e sulle loro caratteristiche tecniche, vi vogliamo ricordare che OnePlus non è interessata agli smartphone flessibili, almeno per ora.

