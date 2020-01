Galaxy Buds+ in omaggio a chi pre-ordina Samsung Galaxy S20+ e S20 Ultra

La presentazione della nuova serie Samsung Galaxy S20 avverrà l’11 febbraio attraverso un evento Unpacked. In tale occasione però dovrebbero venir presentate anche le Galaxy Buds+, ovvero auricolari true wireless di nuova generazione con un’autonomia decisamente migliore rispetto al modello già sul mercato. A questo proposito, vi segnaliamo che coloro effettueranno il pre-ordine del Samsung Galaxy S20+ o S20 Ultra dovrebbero ricevere in omaggio proprio le Galaxy Buds+.

La notizia è stata pubblicata su Twitter dal famoso leaker Evan Blass. Il tweet mostra semplicemente quello che sembra essere un banner promozionale ufficiale che mostra che i preordini permetterebbero di avere un paio gratuito di Galaxy Buds+. È interessante notare che l’immagine menziona solo i modelli Galaxy S20 + e S20 Ultra, suggerendo che il normale S20 non parteciperebbe all’offerta.

I Galaxy Buds sono fra gli auricolari TWS più consigliati sul mercato per coloro hanno uno smartphone Android e presumiamo che, con la loro variante “Plus”, faranno ancora più faville grazie all’autonomia migliorata.

È consuetudine che Samsung proponga tali offerte nei primi giorni dopo il lancio dei propri top di gamma come un modo per innalzare le vendite (soprattutto quando non esiste uno street price più basso), quindi l’indiscrezione è abbastanza credibile. È possibile che S20 riceverà un’offerta diversa o che ci sarà un altro banner per quel telefono. Ne sapremo di più tra un paio di settimane.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla cosa, vi vogliamo ricordare che Google Duo potrebbe venir integrato nativamente su Samsung Messaggi e che sono già disponibili al download gli sfondi ufficiali dei Galaxy S20.

VIA FONTE