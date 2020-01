Top 5 Settimana 4 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 4 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 4 2020 parlando di WhatsApp. Sì, perché dopo un test privato e chiuso durato diversi mesi, finalmente gli sviluppatori di WhatsApp hanno aperto al beta test pubblico una nuova versione dell’applicazione in cui è presente la tanto attesa Dark Mode. La buona notizia è che per provare questa nuova modalità non serve aderire al programma beta ma è sufficiente installare l’apk relativo a WhatsApp beta 2.20.13.

Abbiamo le date del prossimo Google I/O 2020. Questo evento si svolgerà dal 12 al 14 maggio, con l’evento principale che si terrà il primo giorno (quando ci aspettiamo la presentazione di Android R e dei Pixel 4a).

Huawei vuole arrivare a lanciare uno smartphone 5G dal costo di 150 euro entro la fine del 2020 o, al massimo, nei primi mesi del 2021. Se così fosse si aprirebbe un nuovo scenario sul mercato ove finora il 5G è un’esclusiva degli smartphone di fascia premium.

L’obiettivo di Huawei è sicuramente molto ambizioso, anche perché la concorrenza non sembra voler accelerare i lavori per supportare il 5G sugli smartphone di fascia media. Infatti, Qualcomm ha lanciato tre nuovi SoC pensati per il 4G. Stiamo parlando dei Qualcomm Snapdragon 460, 662 e 720G.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 4 2020 con quello che potrebbe essere il primo smartphone pieghevole di LG. In questo caso il display flessibile si piega verso l’esterno fino ad agganciarsi alla scocca posteriore. Una soluzione sicuramente originale che va in una direzione diversa rispetto ai “foldable” visti finora.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 5 2020.