EA ritirerà i giochi del Tetris di Android da aprile 2020

Nel 2011 EA ha rilasciato sul Play Store di Android il gioco ufficiale del Tetris, al quale è seguito Tetris Blits nel 2013. Nonostante siano stati estremamente popolari al tempo con moltissimi download, visto che si è trattato degli unici due giochi ufficiali dedicati ai blocchi tanto amati, EA ha deciso di ritirarli a partire dal 21 aprile 2020.

Sebbene le app debbano essere rimosse il 21 aprile 2020, sono già scomparse dal Play Store e sono inaccessibili ai nuovi utenti. Nel frattempo, gli utenti esistenti possono continuare a giocare senza problemi.

Finora abbiamo fatto un viaggio fantastico con te, ma purtroppo è tempo di dire addio. A partire dal 21 aprile 2020, l’app Tetris® di EA sarà ritirata e non sarà più disponibile per il gioco. Ti preghiamo di notare che sarai ancora in grado di goderti il gioco e utilizzare qualsiasi oggetto di gioco esistente fino al 21 aprile 2020. Speriamo che tu abbia ottenuto molte ore di divertimento da questo gioco e apprezziamo il tuo continuo supporto. Grazie! – EA

La decisione di EA di non rinnovare la propria licenza dedicata al Tetris non dovrebbe spaventare gli appassionati visto che, la software N3TWORK ha deciso di iniziare lo sviluppo del nuovo Tetris Royale, attualmente disponibile in versione beta. Considerando il nome, ci aspettiamo sfide all’ultimo colpo per vedere chi rimarrà in piedi dei 100 giocatori di ogni partita.

Su APK Mirror è disponibile anche il file APK di Tetris Royale nel caso non voleste iscrivervi al programma beta oppure non viveste in un mercato in cui N3TWORK non ha ancora aperto il programma beta.

