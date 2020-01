Huawei conferma quando rilascerà la EMUI 10 per Huawei Mate 20 e P30

Dopo una fase di test molto intensivo incominciata lo scorso novembre, Huawei ha stilato il piano di rilascio dell’aggiornamento alla EMUI 10 basata su Android 10 per i suoi smartphone delle linee Mate 20 e P30.

Dopo un’estesa fase di test, la versione finale della EMUI 10 è ora pronta per offrire agli utenti varie modifiche all’interfaccia utente, una nuova tavolozza di colori, icone delle app riviste e un’esperienza della fotocamera riprogettata. La nuova Dark Mode sarà sicuramente piacevole con i display OLED e le animazioni migliorate dovrebbero rendere tutto più liscio e fluido.

Grande novità poi anche per quanto riguarda l’integrazione con Windows 10. Di fatti, con un semplice tocco, lo smartphone e il laptop si trasformeranno in un unico super dispositivo anche senza connessione a Internet. Lo schermo dello smartphone può essere visualizzato sul laptop, così da poter controllare entrambi i dispositivi contemporaneamente con la tastiera e il mouse. L’integrazione va ancora oltre, visto che è possible fare il drag&drop dei file o delle immagini tra i dispositivi e rispondere a WhatsApp, a un SMS o a qualsiasi altra app di messaggistica usando la stessa tastiera.

Secondo quanto fatto sapere, il rilascio dell’aggiornamento sta iniziando questo mese, con P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G) e Nova 5T che sono i primi a ottenerlo. Altri telefoni Huawei riceveranno l’ultimo firmware nei prossimi mesi, con i modelli più recenti che probabilmente lo riceveranno prima, come di solito accade. La disponibilità differirà a seconda del mercato, quindi è bene non farsi prendere dal panico se qualcuno segnala la disponibilità dell’aggiornamento l’OTA mentre sul proprio smartphone non è ancora arrivata la notifica.

