Top 5 Settimana 3 2020: i migliori articoli di Androidblog

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 3 2020 parlando di Google Pixel, perché nel 2020 potrebbero esserci due nuovi modelli di fascia media in rampa di lancio per il Google I/O. Inoltre dato che uno dei due smartphone (nome in codice “redfin”) dovrebbe essere dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 765 con molta probabilità supporterà anche le reti 5G.

Quello che vedete nella foto mentre viene utilizzato dal CEO dell’azienda Satya Nadella è Microsoft Surface Duo, e si, dovrebbe avere Android come sistema operativo. Pare proprio che con l’avvento del mercato dei dispositivi flessibili Android anche il colosso di Redmond sia pronto a lanciarsi, dopo tanti anni di attese inutili riposte su Surface Phone.

Per un’azienda che si appresta a debuttare nel mercato dei dispositivi flessibili, ce n’è una che a quanto pare per il momento si chiama fuori dal mercato. Questa azienda è OnePlus. Il CEO Pete Lau, infatti, durante un’intervista ha ribadito il concetto che gli smartphone flessibili non sono nei progetti a breve termine per OnePlus.

Sony non sembra essere intenzionata a mollare la presa sul mercato degli smartphone! Anche nel 2020 ci sarà spazio per almeno un top di gamma che potrebbe essere presentato proprio nei prossimi giorni al CES 2020 di Las Vegas.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 3 2020 con Huawei che prova a distaccarsi sempre di più da Google. E così Google Maps nei nuovi smartphone Huawei verrà rimpiazzato dalle mappe di TomTom.

