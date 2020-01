Interessati al Samsung Galaxy S20? Iniziate con lo scaricare gli sfondi ufficiali

La presentazione dei Samsung Galaxy S20 è attesa per il prossimo 11 febbraio e, oltre a sapere già molto su di esso e su tutte le varianti che saranno presentate in contemporanea, da qualche ora abbiamo l’opportunità di scaricare anche gli sfondi ufficiali. Ci sono 8 sfondi e 2 video che Samsung includerà con la serie Galaxy S20 e tutti e 10 sono disponibili di seguito.

Di solito Samsung crea degli sfondi che vanno a fare il paio con il colore della scocca degli smartphone. Considerando ciò, possiamo presumere che i nuovi modelli saranno offerti nelle colorazioni rosa, blu, nero e bianco.

Questi sono sfondi interessanti e non sono molto simili a quelli di Samsung che abbiamo visto fino a ora. I primi tre sfondi pubblicati sopra sembrano un albero con foglie di piume mentre l’ultimo sembrano delle bolle d’aria sott’acqua.

Il link per il download qui sotto contiene gli 8 sfondi pubblicati sopra nella risoluzione originale 3200 × 3200. Se avete uno smartphone Samsung, potete effettivamente aggiungere i video inclusi come animazione della schermata di blocco per imitare il futuro Galaxy S20. Gli sfondi hanno dimensioni abbastanza grandi, quindi saranno perfetti su qualsiasi dispositivo (non solo smartphone ma anche tablet e desktop).

Samsung Galaxy S20 | Download sfondi ufficiali

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che tutti i modelli di S20 dovrebbero includere il SoC Qualcomm Snapdragon 865 tranne quelli europei, in cui il colosso coreano integrerà il SoC proprietario Exynos 990. Oltre a ciò, è possible che il Galaxy S20 Ultra sia il primo smartphone in assoluto ad equipaggiare ben 16 GB di memoria RAM.

VIA