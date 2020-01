Top 5 Settimana 2 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 2 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 2 2020 parlando di Xiaomi. Oltre ai vari Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 che verranno lanciati da qui a qualche settimana, a breve avverrà anche la presentazione ufficiale degli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Tuttavia, rispetto ai competitor che sono più “abbottonati”, nel caso di Mi 10 e Mi 10 Pro qualcuno ha parlato troppo perché sono già emerse specifiche tecniche e prezzi.

Nonostante Xiaomi stia facendo un buon lavoro nell’aggiornare i propri smartphone alla MIUI 11 e, in alcuni casi, anche ad Android 10, per Xiaomi Mi 9 Lite non c’è traccia di update ufficiali. Fortunatamente gli smartphone Xiaomi stanno molto a cuore agli sviluppatori di terze parti, tanto che nelle scorse ore è stata resa disponibile una versione unofficial di LineageOS 17 basata proprio su Android 10.

Qual è il browser più utilizzato dopo Google Chrome in campo Android? No, non è Firefox. Il principale motore di ricerca alternativo scelto dagli europei è stato DuckDuckGo (tranne nel Regno Unito dove il preferito è stato Bing).

Il CES 2020 di Lenovo è imponente, grazie alla presentazione di nuovi notebook flessibili, computer da gaming e dispositivi IoT. Tuttavia, c’è stato spazio anche per il mondo Android con un nuovo tablet e per la smart home.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 2 2020 con il rilascio di un nuovo standard dedicato a coloro che amano ascoltare la musica attraverso auricolari o cuffie senza fili.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 3 2020.