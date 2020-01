Audio Technica lancia i suoi primi auricolari TWS con ANC

Audio Technica è senza dubbio un marchio estremamente conosciuto e rispettato in ambito audio, con alcuni suoi modelli di cuffie che vengono utilizzate costantemente dai DJ di tutto il mondo. L’azienda ha un grande impatto anche a livello consumer, anche se è rimasta un po’ indietro con i trend. Al CES 2020 però si è rifatta lanciando le nuove Audio Technica ATH-ANC300TW, ovvero i suoi primi auricolari TWS con sistema ANC (cancellazione attiva del rumore).

Le ATH-ANC300TW sono dotate di driver da 5,8 mm con diaframmi rivestiti in carbonio a forma di diamante per offrire una qualità audio eccezionale. Come detto in precedenza è presente l’eliminazione digitale del rumore differenziato in tre modalità diverse: aereo, che ha come obiettivo la cancellazione del rumore costante a bassa frequenza (per lo più i motori); On-the-Go, che sopprime il rumore della strada; Office / Study, che elimina uno spettro più ampio di rumore.

Sembra un’ottima aggiunta, ma sarebbe meglio se gli auricolari potessero valutare automaticamente l’ambiente e adattarsi di conseguenza, come fanno già alcuni modelli della concorrenza. Ogni auricolare è dotato di due microfoni che vengono utilizzati per filtrare i rumori circostanti.

Audio-Technica ha anche integrato la tecnologia Clear Voice Capture di Qualcomm per assicurarsi che la voce venga catturata ordinatamente quando effettui chiamate. I nuovi arrivati supportano anche il codec aptX, AAC e TrueWireless Stereo Plus, assicurandoti di poter guardare video senza latenza audio o interruzioni (purtroppo niente aptX HD).

I pulsanti multifunzione presenti su ognuno degli auricolari consentono di controllare la riproduzione oppure di attivare l’assistente digitale preferito. L’ATH-ANC300TW rileva anche quando vengono rimossi dalla custodia di ricarica, accendendosi di conseguenza.

L’autonomia viene stimata in 4,5 ore di ascolto continuo con 13,5 ore extra grazie alla custodia con batteria.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, le Audio Technica ATH-ANC300TW arriveranno in primavera e un prezzo intorno ai 230 euro.

