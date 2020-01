Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite ufficiali: specifiche e prezzi

Con qualche giorno di ritardo rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali, Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. A dispetto del suffisso Lite, nel caso del Gaalxy S10 Lite ci troviamo di fronte a un vero e proprio top di gamma, mentre il Note 10 Lite appartiene alla fascia medio alta.

Dal punto di vista del design, entrambi sono simili ed entrambi dovrebbero essere un assaggio di come sarà la serie Galaxy S11: costruzione in vetro con frame in metallo e modulo fotografico posteriore integrato in una sezione rettangolare.

Schede tecniche

Samsung Galaxy S10 Lite

Venendo alle specifiche tecniche, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 Lite troviamo:

Dimensioni e peso di 75,6 x 162,5 x 8,1mm e 186 grammi

75,6 x 162,5 x 8,1mm e 186 grammi Display da 6,7 pollici Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ di 2400×1080 pixel (394ppi) e Certificazione HDR10+

da 6,7 pollici Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ di 2400×1080 pixel (394ppi) e Certificazione HDR10+ SoC Qualcomm Snapadraon 855 con CPU Octa-core (2,8GHz + 2,4GHz + 1,7 GHz) e produzione a 7 nanometri

con CPU Octa-core (2,8GHz + 2,4GHz + 1,7 GHz) e produzione a 7 nanometri Memoria RAM da 8GB

da 8GB Memoria interna da 128GB espandibile sino a 1TB

da 128GB espandibile sino a 1TB Fotocamera : Tripla posteriore : Grandangolare: 48MP, Super Steady OIS, f/2.0 Ultra grandangolare: 12MP, f/2.2, angolo di visione di 123 gradi Macro: 5MP, f/2.4 Anteriore: 32MP, f/2.2

: Supporto Dual SIM Ibrida : 2 slot per Nano SIM oppure uno per Nano SIM e uno per microSD

: 2 slot per Nano SIM oppure uno per Nano SIM e uno per microSD Sensore di impronte digitali ottico sotto il display

sotto il display Batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W

4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W Sistema operativo Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Colorazioni: Prism White, Prism Black e Prism Blue

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Sul fronte del Note 10 Lite invece troviamo:

Dimensioni e peso di 76,1 x 163,7 x 8,7mm e 188 grammi

76,1 x 163,7 x 8,7mm e 188 grammi Display da 6,7 pollici Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ di 2400×1080 pixel (394ppi) e Certificazione HDR10+

da 6,7 pollici Super AMOLED Infinity-O con risoluzione Full HD+ di 2400×1080 pixel (394ppi) e Certificazione HDR10+ SoC Exynos 9810 con CPU Octa-core (2,7GHz + 1,7 GHz) e produzione a 10 nanometri

con CPU Octa-core (2,7GHz + 1,7 GHz) e produzione a 10 nanometri Memoria RAM da 6GB

da 6GB Memoria interna da 128GB espandibile sino a 1TB

da 128GB espandibile sino a 1TB Fotocamera : Tripla posteriore : Grandangolare: 12Mp Dual Pixel, f/1.7, OIS Ultra grandangolare: 12MP, f/2.2, angolo di visione di 123 gradi Tele: 12MP, f/2.4, OIS Anteriore: 32MP, f/2.2

: Supporto Dual SIM Ibrida : 2 slot per Nano SIM oppure uno per Nano SIM e uno per microSD

: 2 slot per Nano SIM oppure uno per Nano SIM e uno per microSD Sensore di impronte digitali ottico sotto il display

sotto il display Supporto alla S Pen

Batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W

4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W Sistema operativo Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Colorazioni: Prism White, Prism Black e Prism Blue

Prezzi di vendita

In Italia i due smartphone arriveranno a partire dalla metà di gennaio con i seguenti listini:

Samsung Galaxy S10 Lite a 679 euro

Samsung Galaxy Note 10 Lite a 649 euro

FONTE