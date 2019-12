Android 11 potrebbe rimuovere il limite massimo di 4GB nelle registrazioni video

Con l’avvento delle registrazioni in 4K e, in alcuni casi, addirittura in 4K a 60 FPS (non nei Pixel 4), il quantitativo di memoria interna gioca sempre più un ruolo fondamentale. Tuttavia, forse non tutti sanno che è possibile registrare video non più grandi di 4 GB. Come evidenziato dagli sviluppatori di XDA, un impegno nel progetto Android Open Source (AOSP) rivela che Google si sta sbarazzando del limite dei 4 GB, cosa probabilmente in arrivo con Android 11.

La descrizione del commit menziona che la limitazione della dimensione del file a 32 bit nella registrazione dei video è stata rimossa, quindi le registrazioni possono espandersi per riempire tutto lo spazio disponibile su un telefono:

Usa offset a 64 bit in mpeg4writer. Ci consente di comporre / mux file di dimensioni superiori a 4 GB. […] fallocate () viene utilizzato per pre-allocare dinamicamente lo spazio per il MOOV durante il tempo di esecuzione. Se non è possibile allocare spazio richiesto, la registrazione viene interrotta e moov atom verrebbe scritto correttamente nel file.

Google ha testato con successo il salvataggio di un file di dimensioni pari a circa 32 GB e, in un altro test, è stata in grado di riempire l’intera memoria interna di un telefono con una singola registrazione. È possibile che l’API MediaRecorder completata (o le app Camera realizzate dagli OEM) imposti un limite superiore su Android 11 ma sarà probabilmente molto più alto di 4 GB.

Ciò potrebbe aprire la porta a più smartphone, come i pixel di Google, in grado di supportare la registrazione a una risoluzione e frame rate più elevati. Potrebbero esserci ancora delle limitazioni hardware da superare ma almeno il software non è più un collo di bottiglia nel processo.

VIA FONTE