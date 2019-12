Top 5 Settimana 51 2019: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 51 2019.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 51 2019 parlando di dispositivi pieghevoli. Si, perché ci sono dispositivi che arrivano tardi sul mercato a causa di difetti tecnici (vedi Samsung Galaxy Fold o il foldable di casa Huawei) ed altri che invece arrivano tardi a causa dell’elevata richiesta. Indubbiamente Motorola è andata a ripescare un marchio storico sfruttando l’effetto nostalgia un po’ come fece Nokia nel 2017 con il 3310, ma probabilmente l’idea alla base è molto più accattivante: a quanto pare avere uno smartphone con un grande display ma con piccoli ingombri è un’idea che attira molto di più rispetto ai vari foldable che trasformano lo smartphone in un mini tablet.

Chrome 79 ha iniziato a essere rilasciato da Google su piattaforme desktop e mobili pochi giorni fa. Sfortunatamente, è apparso un bug che va a cancellare i dati in alcune app che utilizzano il WebView integrato di Android. Ciò ha costretto Google a sospendere il rilascio in attesa di un aggiornamento. Il bug sembra essere stato risolto, ma problemi di questo tipo per il browser di Google fanno notizia.

Sono 18 mesi che gli smart display sono in circolazione sul mercato ma Netflix non ha ancora aggiornato il proprio servizio per funzionare su di essi. Sarà il caso di intervenire?

Dopo aver avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per LG G8 ThinQ, gli sviluppatori hanno avviato il roll out anche per LG G7 One.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 51 2019 con le presunte specifiche del futuro Galaxy S10 Lite.

Ed anche per questa settimana è tutto.