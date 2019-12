LG G7 One si aggiorna ad Android 10

Gli sviluppatori di LG hanno fatto un altro passo in avanti nell’aggiornare i propri smartphone più recenti all’ultima versione di Android disponibile. In particolare, dopo aver avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per LG G8 ThinQ, gli sviluppatori hanno avviato il roll out anche per LG G7 One.

Il rilascio di Android 10 per LG G7 One non dovrebbe sorprendere poi più di tanto, visto che lo smartphone appartiene al programma Android One e quindi l’aggiornamento è gestito in partnership con Google. Tra l’altro, ricordiamo che LG G7 One è stato il primo smartphone del colosso coreano a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie l’anno scorso.

Got LG G7 One Android 10 update 2 days earlier. pic.twitter.com/DjxrtjUMXW — Stephen Pascua (@kyle_edwaine) 16 dicembre 2019

C’è da dire comunque che il ritardo che stiamo vedendo nell’aggiornamento di uno smartphone facente parte del programma Android One è abbastanza strano. Si tratta di un qualcosa che non ci aspettavamo con tutte le lodi che sono state fatte al Project Treble. Finora non sembrano esserci stati poi tutti questi benefici, nonostante in teoria la separazione del kernel dalla skin e dal sistema operativo in se avrebbe dovuto velocizzare il rilascio di aggiornamenti.

Ad ogni modo, l’aggiornamento ha un peso di circa 740 MB e, dal changelog pubblicato da LG, non sembrano esserci aggiornamenti in termini di patch di sicurezza.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che LG G6, ex top di gamma del colosso coreano, ha ricevuto l’aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie solo sul finire di settembre 2019, per cui vi consigliamo di essere molto pazienti se siete possessori di uno degli ultimi smartphone presentati da LG.