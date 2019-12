Annoiati? Passate il tempo col nuovo gioco “Muro di gomma” | Recensione

Molto spesso i giochi per smartphone disponibili sul Play Store sono dei titoli complicati che richiedono acquisti in-app e molto tempo per completarli. Seppur tali giochi siano molto interessanti, a volte sono semplicemente troppo e si perde interesse quasi subito. Il gioco però che vi stiamo per mostrare, pur avendo una qualità nello sviluppo molto elevata (grazie anche al motore Unity), ha delle regole di gioco molto semplici ed è facile mettersi alla prova cercando di superare il proprio record. In altre parole, è immediato e divertente. Stiamo parlando del nuovo gioco “Muro di gomma“.

Vi ricordate negli anni 80′ e 90′ il classico Space Invaders? Ebbene, provare “Muro di gomma” ci ha ricordato il classico gioco delle sale giochi del passato, almeno per quanto riguarda la meccanica di gioco.

L’obiettivo in “Muro di gomma” è quello di lanciare una pallina contro una serie di muri di gomma formati da blocchi cubici che si muovono in orizzontale rispetto alla visuale del giocatore. Oltre ai muri, è stato deciso di integrare degli oggetti extra (nel primo livello sono diamanti gialli) che, se colpiti, assicurano un punteggio più elevato.

Nel gioco esistono due semplicissime regole da tenere a mente: colpire i vari blocchi dei muri una sola volta e cercare di abbattere quanti più muri possibili. Rispetto a Space Invaders abbiamo una meccanica opposto: invece di muovere il punto di sparo come avveniva in Space Invaders, in questo gioco sono gli obiettivi a muoversi orizzontalmente.

A rendere interessante il gioco e, come direbbero gli inglesi “challenging”, è proprio la regola di poter colpire ogni blocco del muro una sola volta. Se una sezione di muro la si colpisce una seconda volta, la partita termina. Ciò lo rende si molto semplice da giocare ma, allo stesso tempo, lo trasforma in una sfida nel tentativo di essere precisi nel colpire i bersagli.

Il video gameplay che vedete nell’articolo vale forse più di tutte le descrizioni che possiamo fare del gioco, motivo per cui vi invitiamo a guardarlo.

Download gratuito di Muro di gomma

La ciliegina sulla torta del gioco “Muro di gomma” è il suo essere disponibile sul Play Store in maniera del tutto gratuita, senza pubblicità e senza alcun acquisto in-app. Insomma, si tratta di un gioco perfetto non solo per grandi ma anche per i più piccoli.

Nel caso foste interessati a scaricarlo, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante. Chiaramente vogliamo conoscere le vostre opinioni in merito.