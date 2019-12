Vimeo per Android si aggiorna col supporto al live streaming

In un mercato dello streaming video “non professionale” in cui YouTube è praticamente la principale scelta da parte della maggior parte degli utenti, Vimeo ha cercato di costruirsi una sua nicchia rosicchiando delle quote di mercato. Lanciato nel 2012, Vimeo ha pian piano aggiornato le proprie app e il proprio servizio web per venire incontro alle esigenze degli spettatori e dei creators. A questo proposito, attraverso l’ultimo aggiornamento rilasciato per l’applicazione Android, gli sviluppatori hanno introdotto il supporto alla registrazione di video in live streaming.

Prima di oggi, si potevano aggiungere nuovi contenuti a Vimeo tramite l’app. Tuttavia, è stato necessario registrare i video in un’altra app e quindi inviarli tramite le API di caricamento. Adesso, invece, è stata introdotta una UI vera e propria per la registrazione di video. Al termine della registrazione, Vimeo consente di impostare i dettagli del video prima di pubblicare.

C’è da dire comunque che questa funzione non è disponibile per tutti, visto che l’azienda l’ha resa disponibile solo per i creators e i brand che sono abbonati al servizio premium da 75 euro al mese. Insomma, la funzione è presente per tutti per la visualizzazione in diretta ma lo è solo per gli abbonati premium per quanto riguarda la registrazione.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone

