Durante il CES 2025, Intel ha svelato un’ampia gamma di novità dedicate al mondo dei laptop, in particolare con il lancio dei nuovi processori Core Ultra 200HX per dispositivi ad alte prestazioni. Questo annuncio include anche nuove varianti della serie Core Ultra 200H e 200U, pensate per laptop compatti e leggeri.

Intel ha messo in evidenza l’importanza della nuova architettura Lunar Lake, confermando che i processori Core Ultra 200V saranno disponibili attraverso la piattaforma vPro. I primi laptop commerciali equipaggiati con questi processori sono attesi sul mercato già entro la fine di gennaio 2025.

Caratteristiche dei Nuovi Processori Core Ultra 200HX

I nuovi modelli di processori della linea Core Ultra 200HX sono stati progettati specificatamente per laptop destinati a utenti professionisti e gamer. Questi processori includono sei varianti, tutte dotate di una GPU Intel Graphics con 3-4 core e hanno come obiettivo principale quello di lavorare in sinergia con schede grafiche discrete, vista la loro natura mobile derivante dai processori desktop della serie Arrow Lake.

Le principali caratteristiche tecniche dei processori Core Ultra 200HX comprendono una NPU capace di gestire fino a 13 TOPS, supporto per PCIe 5.0 con 16 linee, oltre alla compatibilità con le porte DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1. Inoltre, offrono la connettività WiFi 6 integrata e la possibilità del WiFi 7 opzionale, insieme alla tecnologia Thunderbolt 4.

Il modello di punta è rappresentato dal Core Ultra 9 285HX, che vanta 8 core ad alte prestazioni (P-Core) e 16 core ad alta efficienza (E-Core), risultando in un totale di 24 thread. Al contrario, il modello più accessibile, il Core Ultra 5 235HX, è dotato di 6 core P-Core e 8 E-Core, con un consumo massimo di 57 W per tutti i modelli.

Nuovi Modelli per Laptop Compatti e Sottili: Serie Core Ultra 200H

Spostando l’attenzione sui nuovi modelli della serie Core Ultra 200H, Intel ha introdotto processori per laptop compatti e leggeri. Questi modelli presentano solo 8 linee PCIe 5.0 e una NPU da 11 TOPS, mantenendo comunque una GPU Intel Arc avanzata con 8 unità di calcolo, mentre la versione più economica ne prevede 7.

Un elemento distintivo delle CPU della serie Core Ultra 200H è rappresentato dalla presenza di 2 core a bassissimo consumo (E-Core LP). Questi core garantiscono un’eccellente efficienza energetica durante i carichi di lavoro leggeri, permettendo di risparmiare batteria senza compromettere le prestazioni.

I tre modelli top di gamma della serie includono il Core Ultra 9 285H, il Core Ultra 7 265H, e il Core Ultra 7 255H, tutti dotati di 6 P-Core e 8 E-Core. Gli altri modelli, come il Core Ultra 5 235H e il Core Ultra 5 225H, offrono 4 P-Core e mantengono l’efficienza energetica grazie all’inclusione degli E-Core e dei LP.

Efficienza Energetica e Innovazioni nella Serie Core Ultra 200U

La serie Core Ultra 200U, sempre basata sull’architettura Arrow Lake, è stata progettata per ottimizzare l’efficienza energetica. Questi modelli sono caratterizzati dalla presenza di 2 P-Core, una GPU Intel Arc con 4 unità di calcolo e una NPU che mantiene le stesse capacità dei modelli precedenti, senza però il supporto per Thunderbolt 5.

Il TDP base di questa serie è fissato a soli 15 W, che può aumentare a un massimo di 57 W. Questa configurazione li rende ideali per laptop ultra portatili, dove le prestazioni devono essere bilanciate con un consumo energetico ridotto.

Conclusione: Il Futuro di Intel nei Laptop

Con il lancio dei nuovi processori Core Ultra 200HX, 200H, e 200U, Intel si prepara a dominare il mercato dei laptop ad alte prestazioni nel 2025. Grazie alle innovative architetture e alle potenti capacità AI, inclusa la NPU, l’azienda mostra chiaramente la direzione futura della tecnologia mobile.

Queste novità non solo promettono migliori prestazioni, ma anche un miglior equilibrio tra potenza e efficienza energetica, elementi chiave nella competizione crescente nel settore dei laptop. I prossimi mesi saranno decisivi per vedere come si inseriscono queste innovazioni nel mercato e come verranno accolte dagli utenti finali.