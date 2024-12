Lo sparatutto in prima persona roguelite Battle Shapers ha lasciato l’accesso anticipato ed è ora disponibile per PC tramite Steam. Ho avuto l’occasione di provare negli ultimi giorni questo nuovo titolo single player e devo dire che non mi è affatto dispiaciuto.

Sviluppato dalla software house Metric Emire, Battle Shapers è ambientato nel mondo di New Elysium, una città fantascientifica audace e bellissima composta da diversi biomi futuristici. È un mondo intricato, con aree multilivello piene di dettagli divertenti e nuovi posti da esplorare. Il gioco ti mette nei panni di Ada, un bot riattivato altamente potenziabile noto come Shaper. Ada è stata riportata indietro e incaricata di reclamare New Elysium e tu, per riuscirci e insieme a un piccolo robot volante che fluttua intorno alla base, devi combattere per farti strada attraverso ondate di robot corrotti e boss giganti.

L’attenzione principale in un gioco roguelite come questo è sempre sul combattimento. A questo proposito, Battle Shapers è fantastico, non solo per i controlli rapidi e la sparatoria frenetica ma perché c’è una grande varietà in termini di arsenale. Ci sono un sacco di armi diverse da sbloccare e sembrano uniche e specifiche per questo mondo, il che aiuta anche con il senso di immersione.

Pur trattandosi di un FPS focalizzato sul combattimento frenetico, una delle cose che mi è piaciuta di più di Battle Shapers sono le piccole sezioni platform tra le battaglie, che fungono da piacevole cambio di ritmo. In questi piccoli passaggi di gioco, salterai tra le piattaforme, sparerai a piccoli ganci e schiverai trappole laser.

Quindi, una volta svolto il tuo dovere di platform, si torna nell’arena, dove il combattimento è, a volte, feroce. Ci sono un sacco di diversi tipi di nemici da combattere e dovrai mescolare le tue tattiche sul campo di battaglia se vuoi farcela.

È un roguelite, quindi non hai salute infinita. Invece hai uno scudo che ti protegge insieme a una classica barra della salute. Fortunatamente, il tuo scudo può essere ripristinato colpendo a pugni i nemici quando sono allo stremo, il che crea un bel avanti e indietro in cui devi lanciarti in mischia per finire i tuoi nemici e recuperare un po’ di protezione.

Per questa ragione, sfruttare al meglio le varie abilità e i potenziamenti è la chiave per la sopravvivenza, come ci si aspetterebbe. Ci sono battaglie con i boss ogni due piani, e sono DURE. Queste battaglie si svolgono in piccole arene, e i boss hanno diverse fasi da superare. Naturalmente, non è raro morire in uno di questi incontri, e quando ciò accade vieni rimandato al tuo hub principale.

Rispettando la tradizione di questo genere videoludico, tra un tentativo e l’altro puoi sbloccare nuove armi e abilità, semplificando così la successiva campagna. Ci sono un sacco di cose diverse su cui lavorare, il che amplia le tue opzioni tattiche nel gioco e ti dà un bel senso di slancio costante. Ci vorranno ore e ore per sbloccare tutto il nuovo equipaggiamento ma, se siete amanti di questo genere, posso benissimo vedere le persone divertirsi molto a lavorare sugli upgrade.

Nel complesso, credo che Battle Shapers sia un solido tentativo di Metric Empire di realizzare la loro visione di roguelite mischiato a uno sparatutto FPS. Il gioco ha anche beneficiato di una lunga permanenza in Early Access (oltre un anno) a raccogliere feedback dai primi beta tester. Ad ogni modo, Battle Shapers è disponibile su Steam al prezzo di 24,99 euro con tanto di una demo gratuita che puoi provare prima dell’acquisto.