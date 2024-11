In occasione del Black Friday 2024, SwitchBot sta proponendo una serie di sconti e promozioni su tutti i suoi prodotti legati alla sicurezza e alla smart home. Si tratta di un’ottima occasione per aggiornare e migliorare la propria smart home ad un costo più contenuto rispetto al normale. E nonostante queste offerte sarebbero destinata solamente al così detto “venerdì nero”, SwitchBot ha deciso di estenderle dal 21 novembre e fino al 2 dicembre.

In particolare, i prodotti dell’ecosistema SwitchBot in promozione durante il Black Friday 2024 riguardano varie categorie dell’elettronica. Si spazia dalla smart home con Meter Pro e alla sicurezza con la serratura smart (qui la nostra recensione) e alle varie videocamera per tenere monitorate casa e uffici. In ogni caso, gli sconti sono pari al 25% rispetto al prezzo originale (in alcuni casi si tocca anche il 40% di sconto). Il tutto includendo l’incredibile Hub 2 (qui la nostra recensione) che permette di portare la propria smart home ad un nuovo livello grazie alla perfetta integrazione con lo standard Matter.

Scendendo ora nel dettaglio, ecco la lista di quelli che crediamo essere i prodotti più interessanti di SwitchBot in sconto per il Black Friday 2024 di Amazon:

Per tutte le altre offerte legata al mondo SwitchBot proposte per questo Black Friday 2024, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito web ufficiale. Vi ricordiamo ancora una volta che queste offerte sono disponibili dal 21 novembre e fino al 2 dicembre.