I funzionari dell’Unione Europea hanno ritardato i colloqui sulla proposta di legge che potrebbe portare i servizi di messaggistica a dover scansionare foto e collegamenti per rilevare possibile materiale pedopornografico (CSAM). Se la proposta UE diventasse legge, potrebbe richiedere a WhatsApp, Messenger e Signal di scansionare le chat e le immagini caricate dagli utenti, il che li costringerebbe essenzialmente a infrangere la crittografia (e la privacy).

La privacy nelle chat degli utenti UE potrebbe diventare un miraggio

Affinché la misura possa passare, dovrebbe avere il sostegno di almeno 15 Stati membri che rappresentino almeno il 65% dell’intera popolazione del blocco. Tuttavia, si prevede che paesi tra cui Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca si asterranno dal voto o si opporranno al piano a causa di problemi di sicurezza informatica e privacy, riferisce Politico. Se i membri dell’UE raggiungono un accordo su una posizione comune, dovranno elaborare una versione finale della legge con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.

La legislazione è stata proposta per la prima volta nel 2022 e potrebbe comportare che i servizi di messaggistica debbano scansionare tutte le immagini e i collegamenti con l’obiettivo di rilevare materiale pedopornografico e comunicazioni tra minori e potenziali trasgressori. Secondo la proposta, gli utenti verrebbero informati sui collegamenti e sulle scansioni delle immagini nei termini e nelle condizioni dei servizi. Se rifiutassero, verrebbe impedito loro di condividere collegamenti e immagini su tali piattaforme. Tuttavia, come osserva Politico, la bozza di proposta prevede un’esenzione per “gli account utilizzati dallo Stato per scopi di sicurezza nazionale”.

Si dice che i leader del Consiglio dell’UE stiano cercando da sei mesi di rompere l’impasse e portare avanti i negoziati per finalizzare la legge. La presidenza belga del Consiglio terminerà il 30 giugno e non è chiaro se la leadership entrante continuerà a dare priorità alla proposta.

Il progetto della UE si trasformerebbe in una “sorveglianza di massa”

Patrick Breyer, un attivista per i diritti digitali che era stato membro del precedente Parlamento dell?UE prima delle elezioni di questo mese, ha indicato che i sostenitori del cosiddetto piano di “controllo della privacy tramite le chat” miravano a sfruttare un vuoto di potere prima della costituzione del prossimo parlamento. Breyer afferma che il ritardo del voto, in parte provocato dagli attivisti, “dovrebbe essere celebrato“, ma ha avvertito che “gli estremisti della sorveglianza tra i governi dell’UE” potrebbero nuovamente tentare di far avanzare il controllo delle chat nei prossimi giorni.

https://x.com/mer__edith/status/1802612199426306150/photo/1

Altri giornalisti e difensori della privacy hanno criticato la proposta. La presidente di Signal, Meredith Whittaker, ha affermato in una dichiarazione che “la scansione di massa delle comunicazioni private mina fondamentalmente la crittografia“, mentre Edward Snowden l’ha descritta come una “terrificante misura di sorveglianza di massa“.

https://x.com/Snowden/status/1803127597158760735

I sostenitori, d’altro canto, hanno suggerito che violare la crittografia sarebbe accettabile per contrastare il materiale pedopornografico. “La Commissione ha proposto il metodo o la regola secondo cui anche i messaggi crittografati possono essere violati per proteggere meglio i bambini“, ha detto giovedì la vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza Věra Jourová, secondo EuroNews.

L’UE non è l’unica entità a tentare una mossa del genere. Nel 2021, Apple ha rivelato un piano per scansionare le foto di iCloud alla ricerca di materiale pedopornografico noto. Tuttavia, ha annullato questo controverso sforzo in seguito alle critiche da parte di clienti, gruppi di difesa e ricercatori.