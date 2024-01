A novembre, un gruppo di autori di saggistica ha intentato una causa accusando OpenAI e Microsoft di utilizzare la proprietà intellettuale di altre persone senza permesso per addestrare la tecnologia di intelligenza artificiale generativa. Ora, sempre più scrittori di saggistica stanno facendo causa alle aziende per aver utilizzato il loro lavoro per addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) GPT di OpenAI. I giornalisti Nicholas A. Basbanes e Nicholas Gage stanno accusando gli imputati di “furto massiccio e deliberato di opere protette da copyright” da parte di scrittori come loro in una proposta di class action collettiva.

Gli scrittori professionisti “hanno un capitale limitato per finanziare la loro ricerca” e “tipicamente autofinanziano i loro progetti“, hanno affermato nella loro denuncia. Nel frattempo, gli imputati hanno “pronto accesso a miliardi di capitale” e “hanno semplicemente rubato le opere protette da copyright dei querelanti per costruire un’altra industria commerciale da oltre un miliardo di dollari”, sostengono.

Usare opere protette da copyright è una “strategia deliberata” da parte delle società, si legge nella denuncia, e non pagare gli scrittori dà agli imputati “un margine di profitto ancora più elevato“. I ricorrenti hanno aggiunto che le società avrebbero potuto esplorare opzioni di finanziamento alternative, come la partecipazione agli utili, ma hanno invece “deciso di rubare”.

Basbanes e Gage stanno cercando di “rappresentare una classe di scrittori il cui lavoro protetto da copyright è stato sistematicamente derubato” dagli imputati. Chiedono fino a 150.000 dollari per opera violata a titolo di risarcimento danni, oltre a un’ingiunzione permanente “per evitare che questi danni si ripetano”. Basbanes è una “rinomata autorità nella storia dei libri e nella cultura del libro”. Gage aveva precedentemente lavorato per il New York Times e il Wall Street Journal.

OpenAI è alle prese con un elenco crescente di cause legali intentate da creativi che lo accusano di utilizzare il proprio lavoro senza permesso per formare i suoi LLM, tra cui una degli autori di narrativa George R.R. Martin, John Grisham e Jodi Picoult. Alla fine di dicembre 2023, il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e il suo principale sostenitore, Microsoft, per aver utilizzato gli articoli del giornale per la formazione sull’intelligenza artificiale. Un rappresentante di OpenAI disse all’epoca che entrambe le parti erano impegnate in “conversazioni produttive” e che la causa era inaspettata.

via