Dopo aver fallito la vendita di ARM a Nvidia per timori di molti governi (e aziende) su un potenziale ruolo monopolistico, SoftBank Group Corp. ha selezionato alcuni dei maggiori clienti di Arm Ltd. come investitori strategici per la quotazione in borsa della società di chip. Tra questi figurano Apple Inc., Nvidia Corp., Intel Corp. e Samsung Electronics Co., secondo persone che hanno familiarità con la situazione.

Tra gli investitori figurano anche AMD, Cadence Design Systems Inc., Alphabet e Synopsys Inc., tra gli altri.Stranamente risultano assenti aziende del calibro di Qualcomm, IBM ed Amazon.

SoftBank discute da mesi con i clienti e i partner di Arm, ma i piani sono in fase di definizione solo ora. Tuttavia, le specifiche potrebbero cambiare man mano che ARM si avvicina alla quotazione, con la trafila burocratica che dovrebbe avere inizio entro la prossima settimana.

Chi interessato, investirà importi che vanno dai 25 ai 100 milioni di dollari, secondo le persone.

La dimostrazione di sostegno da parte di alcuni dei più grandi nomi del settore tecnologico contribuirà a rafforzare l’offerta, che dovrebbe raccogliere dai 5 ai 7 miliardi di dollari. SoftBank, che ha acquisito Arm nel 2016, mirava in precedenza a valutare il business dei chip tra i 60 e i 70 miliardi di dollari.

Diventando un’azienda quotata in borsa, ARM prevede di aumentare a dimsisura non solo le entrate ma anche gli investimenti da fare in R&D. L’obiettivo è sia migliorare la tecnologia ma anche tenere a distanza le architetture x86 di Intel e AMD, oltre che alla new-entry open source RISC-V (per la quale anche Intel nutre forte interesse).

via