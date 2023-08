Capita spesso, soprattutto per lavoro, che lo spazio di archiviazione del nostro PC MAC possa risultare insufficiente per contenere tutto.

Di frequente, il procedimento di eliminazione dei file superflui, che occupano memoria, richiede ore ed ore del nostro tempo, specialmente nel selezionare cosa conservare e i file inutili e quindi da cestinare per liberare spazio.

Inoltre, dovresti sapere che parte di questo, oltre che da documenti, immagini e audio, è occupato anche da una serie di file raggruppati sotto la dicitura “Altro”, che ingloba cache, plugin ed estensioni di alcune APP. Ma di cosa si tratta precisamente? In questo articolo approfondiremo come eliminare questa tipologia di file dal MACBook e scopriremo proprio come farlo in maniera più rapida ed efficiente.

Cosa si intende per “Altro” sul MAC?

La memoria di sistema del MACBook e in generale dei PC è divisa tra diverse categorie di file, che sono:

Applicazioni

Documenti

Altri Utenti

Altro

Generalmente, l’ultima sezione contiene sezioni di file temporanei, noti come cache, salvati automaticamente dal software per facilitare l’esperienza degli utenti. Ad esempio, quando si naviga su siti internet, il sistema provvede al salvataggio di una copia delle pagine che visitiamo, nel caso possa servire successivamente.

Con il massiccio utilizzo di internet che facciamo quotidianamente, questi file, anche se di dimensioni ridotte, tendono ad accumularsi, e quindi ad occupare sempre più memoria che, anche se in minima parte, può essere utile per altri salvataggi. Dunque, vuoi liberare lo spazio di archiviazione per destinarlo a file più importanti? Di seguito, ti forniamo una mini guida su come rimuoverlo dal tuo MAC.

Come rimuovere i file cache dallo spazio di archiviazione

Disattivare l’opzione di salvataggio dei file cache sul MAC è impossibile, ma si può comunque ridurre la sua consistenza in pochi passaggi. Per rimuovere i file cache dallo spazio di archiviazione del tuo MACbook, dovrai eseguire questi semplici step:

Apri Finder e seleziona l’opzione “vai alla cartella”. Puoi anche farlo digitando contemporaneamente i tasti Maiusc + Comando + G Digita nella barra di ricerca la dicitura “~/Libreria/Caches” Una volta avuto accesso alla cartella, individua i file non necessari e trascinali verso il cestino. Oppure selezionali e digita Comando + Canc

Prima di procedere all’eliminazione dei documenti superflui dalla sezione delle cache, ti consigliamo di verificare che non ti siano effettivamente di qualche utilità, in modo da non eliminare documenti necessari.

In ogni caso, per evitare di perdere troppo tempo, puoi anche utilizzare un programma specifico da installare sul tuo MACbook per la pulizia della memoria, che individua automaticamente i file inutili che puoi spostare nel cestino.

Rimozione di estensioni delle app e plugin

Un’altra categoria di file da eliminare che trovi nella sezione “Altro” del MAC è quella dei plugin e delle estensioni delle APP. Anche se questa tipologia di documenti non occupa molto spazio può causare dei malfunzionamenti al tuo dispositivo, e per questo è meglio rimuoverli. Per farlo devi collegarti a Safari, il browser installato su tutti i dispositivi Apple e seguire questi passaggi:

Cliccare sul Menu e selezionare la voce “preferenze” Individuare e cliccare sulla scheda “estensioni” Selezionare l’estensione che desideri rimuovere e cliccare sull’opzione “disinstalla”

Tuttavia, prima di rimuovere del tutto queste estensioni, puoi provare anche semplicemente a disabilitarle, controllando poi se i programmi sul tuo MAC funzionano correttamente.