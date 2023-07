Twitter vuole fare causa a Meta per possibile uso di segreti aziendali nello sviluppo di Threads

Twitter non è esattamente contenta dell’app Threads di Meta, un nuovo social network fortemente legato a Instagram. Come riporta Semafor, Twitter ha minacciato un’azione legale contro Meta, accusandola di bracconaggio di ex dipendenti e appropriazione illecita di segreti commerciali e proprietà intellettuale.

“Twitter intende far rispettare rigorosamente i propri diritti di proprietà intellettuale e chiede a Meta di adottare misure immediate per interrompere l’utilizzo di segreti commerciali di Twitter o altre informazioni altamente riservate“, ha scritto Alex Spiro, l’avvocato personale di Elon Musk, in una lettera a Meta. “Twitter si riserva tutti i diritti, incluso, ma non limitato a, il diritto di richiedere sia rimedi civili che provvedimenti ingiuntivi senza ulteriore avviso per impedire qualsiasi ulteriore conservazione, divulgazione o utilizzo della sua proprietà intellettuale da parte di Meta.”

Alex Spiro, che agisce per conto di Elon Musk, afferma che Meta ha assunto dozzine di ex dipendenti di Twitter nell’ultimo anno. Ha affermato che la società “li ha deliberatamente assegnati” a lavorare su Threads “con l’intento specifico di utilizzare i segreti commerciali di Twitter e altre proprietà intellettuali per accelerare lo sviluppo dell’app concorrente di Meta“. Ha sostenuto che ciò viola le leggi statali e federali americane, nonché gli obblighi di quei dipendenti nei confronti del loro ex datore di lavoro.

Inoltre, Spiro ha affermato che a Meta è vietato raschiare i dati di Twitter relativi a chi segue le persone.

Meta ha confutato le affermazioni di Spiro. “Nessuno nel team di ingegneri di Threads è un ex dipendente di Twitter – è assolutamente un fatto“, ha scritto il direttore delle comunicazioni di Meta Andy Stone su Threads.

Per il momento, gli utenti di Threads devono registrarsi all’app con il proprio profilo Instagram. È un processo semplice che ha aiutato Meta a registrare rapidamente decine di milioni di utenti. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha affermato che 30 milioni di persone si sono iscritte a Thread giovedì mattina, poco più di 12 ore dopo che l’app è stata pubblicata. Questo nonostante l’app non sia disponibile in UE per motivi legati alla privacy.

