Lenovo chiude ufficialmente la divisione smartphone Legion

Gli smartphone da gaming sono cresciuti in popolarità negli ultimi anni, ma sono ancora una nicchia nel più ampio mercato degli smartphone. Per Lenovo il gioco non vale più la candela, tanto che ha confermato di aver gettato la spugna sugli smartphone da gaming, con la serie “Legion” non più disponibile.

A seguito di una voce pubblicata sui social media, Lenovo ha confermato direttamente che stava staccando la spina dai suoi smartphone da gioco Legion. L’azienda spiega:

“Lenovo sta interrompendo i suoi telefoni da gioco mobili Legion basati su Android come parte di una più ampia trasformazione aziendale e consolidamento del portafoglio di giochi. In qualità di leader nei dispositivi e nelle soluzioni di gioco, Lenovo si impegna a far progredire la categoria dei giochi in tutti i fattori di forma, oltre a concentrarsi su dove può portare il massimo valore alla comunità di gioco globale”.

La decisione arriva un po’ a sorpresa, ma in una certa misura ha senso. Fino ad oggi Lenovo ha rilasciato solo due smartphone incentrati sui giochi, ma le voci e le fughe di notizie sono state inesistenti riguardo a un follow-up del 2023.

La storia dei Lenovo Legion è durata solo 2 anni

Lenovo ha introdotto per la prima volta gli smartphone Legion nel 2020, con il Legion originale che offre un pacchetto piuttosto avvincente per i giochi mobili che include un display a 144Hz, due motori tattili e, naturalmente, effetti di illuminazione RGB. La seconda versione, il Legion Duel 2, è stata lanciata nella prima metà del 2021 con una nuova fotocamera pop-up montata in orizzontale, oltre a specifiche aggiornate e un nuovo design.

Nello stesso anno si è verificata una fuga di notizie del “Lenovo Legion Play”, un palmare Android, ma il dispositivo è stato cancellato prima di vedere una rivelazione o un rilascio ufficiale. Nessuno dei dispositivi a marchio Legion di Lenovo è stato venduto negli Stati Uniti, concentrandosi invece principalmente sui mercati asiatici.

Non si sa quanti dipendenti ciò influisca e se la “più ampia trasformazione aziendale e consolidamento del portafoglio di giochi” di Lenovo influisca o meno sulla linea Legion di laptop da gioco dell’azienda, ma è probabilmente sicuro affermare che quei dispositivi sono sicuri. Inoltre, non è chiaro se verrà offerto un supporto continuo per i modelli esistenti.

