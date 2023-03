Realme C55 ufficiale: è il primo Android con la “Dynamic Island”

Realme ha presentato ufficialmente il nuovo smartphone C55. Si tratta di un nuovo modello di fascia bassa che, a detta dell’azienda, è il primo ad apportare importanti novità in dioverse aree chiave. Inoltre, si tratta del primo smartphone Android a introdurre quella che Realme chiama la Mini Capsule, ovvero la sua versione della Dynamic Island che Apple ha introdotto con iPhone 14 Pro.

Cosa non detta ma sicuramente un pizzico vera, il Realme C55 presenta una cornice ad angolo retto ispirata da iPhone 14. Il suo spessore è sottilissimo, pari a soli 7,89 mm, e garantisce in questo modo una presa più sicura e una sensazione di comfort al tatto.

Arriva la Mini Capsule

Seppur non sia la sola funzione innovativa, la Mini Capsule è senza dubbio la star dello show. Si tratta di un sistema software ideato per rendere più funzionale il foro al centro del display utilizzato per la fotocamera anteriore. Si possono osservare vari colori della sua luce dinamica a seconda dei tre livelli di ricarica della batteria – carica, in ricarica e scarica, rispettivamente in verde, blu e rosso.

Inoltre, gli utenti possono sperimentare altre due funzionalità: l’utilizzo dei dati e le statistiche dei passi, che richiedono uno scambio OTA (Over-the-air) per essere realizzati. Con la Mini Capsule, gli utenti possono ricevere notifiche per una maggiore comodità quotidiana.

Due “prime volte” nella fotografia e nella ricarica

Oltre alla Mini Capusle, l’azienda sta ponendo molta enfasi sul comparto fotografico. il Realme C55 è l’unico smartphone entry-level a offrire una fotocamera da 64MP (sensore OV64B con pixel da 0,7μm e formato ottico da 1/2″, lo stesso utilizzato nel realme GT Master Edition), insieme alla modalità selfie da 8MP e un obiettivo B&W da 2MP. Niente di rivoluzionario ma comunque un passo in avanti per la fascia bassa. Secondo i dati dell’azienda, il C55 aumenta del 54% le dimensioni del sensore e del 53,8% la nitidezza e la risoluzione rispetto al predecessore C35.

Altra “priva volta” per uno smartphone di fascia bassa è la ricarica rapida da 33W. Il Realme C55 migliora le prestazioni della batteria con una cella da 5000 mAh che supporta la ricarica SUPERVOOC da 33W, la più veloce per questa fascia di mercato, in grado di raggiungere il 100% di batteria in soli 63 minuti. Rispetto al suo predecessore, il C35, che presentava una ricarica da 18W, il C55 aumenta significativamente la velocità di ricarica del 100%.

Scheda tecnica

Dimensioni: 165,6 × 75,9 × 7,89 mm; Peso: 189,5 g

Display LCD FHD+ IPS da 6,72 pollici (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, luminosità fino a 680 nit

SoC MediaTek Helio G88 12nm con CPU octa core (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU) e GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

Memoria: 6 GB di RAM con 128 GB (eMMC 5.1) di archiviazione 8 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB (eMMC 5.1) di archiviazione, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Doppia SIM (nano+nano+microSD)

Sistema operativo: Android 13 con interfaccia utente realme 4.0

Fotocamere: posteriore da 64 MP con pixel da 0.7μm + 2 MP sensore di profondità + flash LED frontale da 8MP

Sensore di impronte digitali capacitivo montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33 W

Disponibilità e prezzo

realme C55 è disponibile in due varianti: 6GB+128GB al prezzo di 219.99 euro e 8GB+256GB al prezzo di 249.99 euro, con 20 euro di sconto disponibile durante la prima vendita. Sarà possibile acquistare realme C55 presso Euronics, Unieuro, Expert, MediaWorld e Trony.

Francis Wong, CEO di realme Europa, ha dichiarato: “La serie C di realme fa un salto avanti e si lancia nella fascia media, democratizzando per la prima volta quelle caratteristiche tipiche dei migliori smartphone. Essendo una linea di prodotti chiave di realme, la serie C si concentra su quattro aspetti principali, ovvero la fotografia, la memoria, la rapidità di ricarica e il design, al fine di creare lo smartphone più competitivo del segmento. Ci stiamo impegnando al massimo per portare prodotti per tutte le tasche in questa fascia di prezzo, al fine di rendere la tecnologia più accessibile agli utenti europei“