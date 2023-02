Google Maps si aggiorna col supporto AOD su Pixel Watch e Wear OS 3

In Wear OS 3, molte app attualmente non dispongono del supporto per l’always-on display e ruotare il polso mentre qualcosa è attivo sfocherà solo lo schermo e mostrerà l’ora. Google Maps è stato ora aggiornato con il supporto AOD su Pixel Watch e altri dispositivi Wear OS 3, oltre a una modifica dell’interfaccia utente principale.

L’interfaccia utente precedente mostrava una mappa, con indicazioni dettagliate accessibili scorrendo verso l’alto per quell’elenco. Ora c’è una visualizzazione elenco dedicata che occupa l’intero schermo. Nessuna mappa appare in alto a meno che non passi a quella vista toccando il nuovo pulsante a forma di pillola in basso (come mostrato in basso a sinistra). Nella vista mappa, tocca il pulsante freccia per tornare all’elenco.

Nel frattempo, abbassare il polso manterrà attiva la mappa o l’elenco. In quest’ultimo caso, la direzione successiva viene visualizzata in modo prominente invece di ottenere solo sfocatura e l’ora. Sotto, lo screenshot a sinistra è quando il display è completamente attivo, mentre l’immagine a destra mostra Google Maps in AOD.

Fra le altre novità dell’aggiornamento, Google Maps ha riformulato “Avvio automatico” nelle Impostazioni per la navigazione senza telefono in “Mirroring”.

Seppur la versione 11.65 di Google Maps per Wear OS 3 è stata lanciata questa settimana, ma queste modifiche all’interfaccia utente e il supporto AOD vengono implementati tramite un aggiornamento lato server e potresti averlo senza aggiornare.

Fortunatamente non si tratta di qualcosa di esclusivo, visto che funziona sia su Pixel Watch e Galaxy Watch 4 che negli altri smartwatch con Wear OS 3.

Nel passaggio a Wear OS 3, la mancanza di supporto AOD dalle app Google di prima parte sembrava una grande regressione dell’usabilità. Anche il supporto nell’aggiornamento di Google Keep sarebbe il benvenuto, soprattutto quando si visualizza un elenco (come quando si fa la spesa).

