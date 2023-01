Google Pixel 7 supporta la doppia eSIM con Android 13 QPR2 Beta 2

Sembra che la funzionalità della doppia eSIM sia arrivata sul Google Pixel 7. Sebbene la funzionalità esistesse sul dispositivo, questa è la prima istanza segnalata in cui entrambe le eSIM possono essere attive contemporaneamente. Per coloro che si affidano alla doppia SIM, questa è un’ottima notizia, ma non potrai sfruttare la funzione ora a meno che il tuo dispositivo non sia iscritto al programma Android Beta.

La modifica è stata individuata da un utente su Reddit ed è stata confermata da Mishaal Rahman di Esper tramite uno screenshot, che mostra la doppia eSIM con entrambi i profili attivi. Non è chiaro quando sia stata abilitata la nuova funzionalità dual eSIM, ma ora sembra che funzioni con Google Pixel 7 con installato Android 13 QPR2 Beta 2.

Sebbene l’aggiornamento sia stato originariamente lanciato verso l’inizio del mese, esiste la possibilità che la funzione sia stata abilitata attraverso una sorta di modifica del back-end.

Per quanto riguarda quando questo arriverà al pubblico attraverso una versione stabile, dovrebbe essere disponibile sugli smartphone Pixel a marzo con il rilascio del prossimo Pixel Feature Drop.

Google ha recentemente lanciato la sua patch Android 13 QPR2 Beta 2.1, aggiungendo alcune gradite correzioni al sistema operativo. Se sei interessato a provare l’ultima versione beta di Android 13, puoi sempre registrare il tuo dispositivo compatibile nel programma beta e scaricare l’aggiornamento over-the-air. Al momento, questi sono i telefoni supportati: dispositivi Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 o Pixel 7.

Prima di provare la versione beta, assicurati di eseguire il backup di tutte le tue informazioni importanti. Sebbene non sia comune avere problemi, c’è sempre la possibilità che qualcosa possa andare storto, quindi è meglio essere al sicuro quando si tratta delle tue informazioni.

