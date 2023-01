Come pulire lo schermo del PC? La guida completa

Arriva per tutti il momento di pulire il monitor del proprio pc, e sono in molti a fare l’errore di pulire con prodotti non adatti allo scopo, rischiando di rovinare lo schermo anche più di prima.

Avere uno schermo pulito è fondamentale innanzitutto per la propria igiene personale. Non solo la polvere che tende ad accumularsi, ma anche impronte, macchie, goccioline, persino un colpo di tosse può sporcare lo schermo, tale da rendere difficile distinguere le immagini dai colori.

Soprattutto per chi usa frequentemente il computer in casa, non si dovrebbe limitare alla sola pulizia dello schermo, ma anche degli spazi in cui vengono riposti i dispositivi elettronici. Nello specifico:



Soprattutto per chi lavora da remoto, la prima cosa da fare è dedicare uno spazio in casa ai propri apparecchi elettronici. Ad esempio, per facilitare i lavori di pulizia è sempre meglio avere un’area specifica per la zona computer, anche nel caso di quello portatile , anziché spostarlo continuamente da una stanza all’altra; Anche l’organizzazione della propria postazione è fondamentale. È opportuno in questo senso tenere vicino a sé solo gli oggetti che possono servire di più, come il mouse, la tastiera, l’agenda e la penna, eliminando dalla scrivania tutto ciò che può causare un accumulo di polvere; Non va dimenticato che occorre avere cura anche del modem, oltre che del proprio computer, per poter garantire una lunga ed efficace prestazione della rete. Quello della connessione è un tema importante per cui consigliamo di restare sempre aggiornati sulle ultime frontiere del settore. Ad esempio: la nuova tecnologia in fibra ottica garantisce prestazioni di velocità e stabilità mai raggiunte prima, soprattutto nel caso della fibra FTTH cioè fibra pura fino in casa, come quella offerta da Virgin Fibra .

Vediamo in questo articolo come igienizzare nello specifico lo schermo del pc in modo appropriato, facendo attenzione all’utilizzo dei prodotti detergenti che potrebbero deteriorare ulteriormente lo schermo.

Come pulire il monitor del pc senza rovinarlo

Prima di tutto è bene ricordarsi di effettuare la pulizia a schermo spento e di evitare liquidi che possano rovinare lo schermo.

È importante quindi evitare qualsiasi tipo di disinfettante, come l’alcol etilico o denaturato o ancora la candeggina. Sono tutti prodotti molto forti che rischiano di macchiare e rovinare i monitor senza possibilità di rimediare al danno. È preferibile piuttosto optare per delle soluzioni naturali.Nei casi in cui lo schermo sembra fatto in vetro, è possibile beneficiare di piccole quantità di alcol etilico o denaturato, questo perché il vetro ha come unica differenza la qualità di essere più resistente come materiale, e di conseguenza riesce a non riscontrare particolari problemi con quei prodotti contenenti forti agenti chimici.

Ad ogni modo è sempre meglio limitarne l’utilizzo, dal momento che molti schermi in vetro vengono costruiti con una tecnologia antiriflesso, che mal sopporta i detersivi forti.

Per gli schermi LCD invece vengono venduti prodotti appositi, anche se servono più per pulire che per sanificare.



In alternativa, se si vuole evitare qualsiasi tipo di danno, è bene iniziare con una pulizia superficiale che prevede l’utilizzo di un panno asciutto in microfibra dal tessuto morbido. Occorre passarlo con estrema delicatezza per evitare di graffiare lo schermo, ed è possibile versarci sopra anche qualche goccio di acqua distillata per le macchie più difficili da trattare.

In sostituzione è possibile utilizzare un nebulizzatore, e mescolare acqua distillata e aceto bianco, spruzzare direttamente sulla pezza ed evitare che il composto finisca sullo schermo, mentre per le parti in plastica può bastare un semplice detersivo contro la polvere.



In generale per pulire è assolutamente da evitare l’utilizzo di panni ruvidi, fazzoletti di carta o tovaglioli, dal momento che il rischio è quello di graffiare lo schermo.

Riassumendo dunque è quasi impossibile mantenere lo schermo sempre completamente lucido, ma è importante evitare di trattare fluidi, oppure mangiare davanti il pc, dal momento che i residui di cibo potrebbero attaccarsi allo schermo.

Infine, l’ultimo suggerimento utile è quello di pulire regolarmente lo schermo del pc e in generale di tutti i dispositivi elettronici, così da evitare l’accumulo dello sporco.