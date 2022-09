Realme svela la roadmap per l’aggiornamento ad Android 13

Realme ha già condiviso i suoi piani per gli aggiornamenti di Android 13 e Realme UI 4.0 in Cina ma nelle scorse ore Madhav Sheth, Presidente di Realme International, ha rivelato la roadmap per il pubblico globale.

Il primo in linea per ricevere l’aggiornamento ad Android 13 è Realme GT2 Pro, poiché sta già raccogliendo utenti per l’accesso anticipato, ed entro la fine del mese sarà seguito dal GT Neo 3 e dal GT2 standard.

The Android 13 roadmap is here! Are you ready? pic.twitter.com/BqRJmbTuUe — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) September 19, 2022

Per il resto, troviamo che:

Agosto 2022: GT2 Pro

Settembre 2022: GT NEO 3 150W, GT NEO 3, GT 2

Ottobre 2022: GT Neo 3T, 9 Pro+ 5G, 9 Pro 5G, 9i 5G

Novembre 2022: GT, narzo 50 Pro 5G, narzo 50 5G

Dicembre 2022: GT Neo 2 5G, X7 Max, 8 5G, narzo 30 5G

Q1 2023: GT Master Edition, 9 5G Speed Edition, 9 5G, 9 4G, 9i 4G, 8 5G, narzo 30 5G

Q2 2023: 8 4G, 8i e narzo 50

Q3 2023: narzo 50A Prime, C35, C31, C30, narzo 50 Prime, C33

Il nuovo OS si baserà sulla Realme UI 4.0 ma l’interfaccia non è stata lanciata ufficialmente ed è per questo che Sheth ha deciso di parlare solo di Android. Queste date sono per il lancio dell’accesso anticipato, il che significa che il lancio della versione stabile finale avverrà alcune settimane dopo la data indicata.

Si diceva che Realme UI 4.0 sarebbe arrivata il 15 settembre, ma non abbiamo sentito nulla negli ultimi cinque giorni. Tuttavia, poiché il pacchetto di accesso anticipato sta già colpendo alcuni tester e appassionati di tecnologia, il lancio è chiaramente dietro l’angolo. Speriamo di saperne di più nei prossimi giorni.

