Android 13 Beta 3 ufficiale | Download e Novità

Google ha rilasciato Android 13 Beta 3 e, sebbene potrebbe non essere pieno di nuove funzionalità come tendono ad essere le prime anteprime degli sviluppatori (o anche la prima beta), qui c’è un lato positivo: la stabilità della piattaforma. Quest’ultima beta rappresenta il primo passo verso un rilascio ufficiale entro la fine dell’estate, poiché la prossima versione di Android dell’azienda inizia a sembrare molto più raffinata e ottimizzata.

Come previsto, Google si concentra principalmente sugli sviluppatori con la Beta 3, poiché la stabilità della piattaforma segna un cambiamento nell’attenzione riposta nelle nuove funzionalità in rapida evoluzione e alla compatibilità delle app. È anche il momento perfetto per gli sviluppatori per iniziare il test finale, poiché le API sono ora considerate definitive.

Per gli utenti comuni, significa anche che Android 13 si è consolidato in quello che sarà quando verrà lanciata una build stabile tra un paio di mesi: dovreste aspettarvi annunci di funzionalità aggiuntive significative in arrivo.

Il post sul blog di Google per la Beta 3 è pieno di documentazione essenziale per consentire agli sviluppatori di garantire che la loro app sia compatibile con tutte le modifiche e i miglioramenti in Android 13. Contiene anche una nuova documentazione per dispositivi con schermo grande, che copre le modifiche alla modalità multi-finestra, barra delle applicazioni interazione e casting multimediale.

L’unica modifica ufficiale elencata nella versione odierna si riferisce a miglioramenti con copia e incolla, anche se probabilmente troveremo una manciata di modifiche e ritocchi man mano che scaviamo più a fondo. In generale, tuttavia, Android 13 è quello che è: un sacco di miglioramenti rispetto alla riprogettazione dell’anno scorso con particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza.

Nel caso fosse interessati, potete procedere al download del file di aggiornamento OTA (nel caso aveste già la Beta 2) oppure dell’immagine di sistema per installare Android 13 Beta 3 sul vostro smartphone Pixel:

Android 13 Beta 3 | Aggiornamento OTA | Immagine di sistema

