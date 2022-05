Pokémon Home si aggiorna col supporto al trasferimento dei dati da Pokémon Diamante Brillante, Perla Lucente e Leggende: Arceus

I fan dei Pokémon irriducibili dovrebbero avere familiarità con Pokémon Home, il servizio online che consente ai giocatori di trasferire i propri Pokémon tra i vari titoli (incluso Pokémon Go) o semplicemente di accumularli nel cloud. Secondo la descrizione del Play Store dell’app Home, il servizio ora supporta i trasferimenti da e verso gli ultimi giochi Switch, quindi si possono finalmente riporre le raccolte Sinnoh e Hisui.

L’ultimo aggiornamento del servizio offre compatibilità con Pokémon Diamante Brillante, Pokémon Perla Lucente e Pokémon Leggende: Arceus; ora si possono trasferire i Pokémon da quei giochi usando l’app Pokémon Home sulla Nintendo Switch (e chiaramente lo stesso account). L’app per Android consente di gestire la collezione e scambiare i Pokémon memorizzati con altri utenti Home.

La maggior parte dei giochi Pokémon non supporta la funzione di backup del salvataggio su cloud di Switch, quindi Home è l’unico modo per archiviare i dati online. C’è un livello gratuito limitato, ma il servizio completo costa 3 euro al mese o 16 euro all’anno.

Legends: Arceus è disponibile da gennaio mentre i remake di Diamante e Perla sono stati rilasciati a novembre. Considerando quanto tempo possono richiedere questi giochi, fino a ora è stato un pericolo giocarci senza alcun modo per proteggere i dati di salvataggio. Se avete catturato creature particolarmente interessanti nei mesi in cui gli ultimi giochi non sono stati supportati, ora avete la possibilità di archiviarle in sicurezza nel cloud.

Potete scaricare l’ultima versione dell’app Pokémon Home sul Play Store attraverso il nostro app box sottostante:

