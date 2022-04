Top 10 degli smartphone per valori SAR nel 2022

Sin dal primo telefono cellulare, per farlo funzionare in maniera wireless ci si è dovuti affidare alle onde elettromagnetiche. Nel caso dei moderni smartphone che comunicano con tanti protocolli e frequenze differenti, il problema delle onde elettromagnetiche e del loro effetto sul corpo umano è diventato più importante. A questo proposito, uno studio della redazione di Banklesstime ha permesso di stilare la Top 10 degli smartphone che emettono più onde elettromagnetiche (sotto forma di valori SAR).

Il tasso di assorbimento specifico o SAR esprime la misura della percentuale di energia elettromagnetica assorbita teoricamente dal corpo umano quando questo viene esposto all’azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF).

Questa è una delle poche classifiche in cui non si vuole essere assolutamente in prima posizione. Al primo posto c’è il Motorola Edge che ha un punteggio SAR di 1,79 W/Kg, con un’emissione di 0,20 W/Kg in più di radiazioni rispetto allo ZTE Axon 11 5G che si trova in seconda posizione con 1,59 W/Kg.

In terza posizione abbiamo OnePlus 6T con un SAR di 1,55, appena 0,04 in più rispetto all’Axon 11 5G. Tuttavia, il secondo smartphone OnePlus di questa lista è il OnePlus 6 e occupa la decima posizione con 1.33 W/Kg, In quarta posizione c’è Sony Xperia XA2 Plus ma questo non è l’unico smartphone Sony della lista. Anche il Sony Xperia XZ1 Compact occupa l’ottava posizione. Mentre l’Xperia XA2 Plus ha valori SAR di 1,41 W/Kg, l’Xperia XZ1 Compact ottiene 1,36 W/Kg.

Seguono due smartphone Google Pixel in quinta e sesta posizione. C’è però anche un altro smartphone Google Pixel in nona posizione. Questo rende un totale di tre smartphone Google Pixel nell’elenco, un qualcosa non proprio positiva per il colosso americano e il team hardware acquisito negli scorsi anni da HTC.

In quinta e sesta posizione ci sono Google Pixel 3XL e Google Pixel 4a. Questi smartphone ottengono rispettivamente valori SAR di 1,39 W/Kg e 1,37 W/Kg. Il Google Pixel 3 in nona posizione segna 1,33 W/Kg. La posizione rimanente è la settima posizione ed è occupata da Oppo Reno5 5G con 1,33 W/kg. Tuttavia, è importante notare che esiste un pareggio tra la sesta (Google Pixel 4a) e la settima posizione di Oppo Reno5 5G, nonché la nona (Google Pixel 3) e la decima (OnePlus 6).