Microsoft Surface Duo 2 arriverà entro la fine del 2021 con un SoC top gamma

L’entrata di Microsoft nel mondo degli smartphone Android non è andata molto bene. Il suo Surface Duo, seppur molto futuristico con il doppio display che elimina del tutto i problemi degli schermi flessibili, è stato proposto ad un prezzo troppo elevato avendo un minor appeal rispetto alla concorrenza. Al di fuori di alcune indiscrezioni, il Microsoft Surface Duo 2 rimane in gran parte un mistero.

La manciata di rapporti emersi finora ha rivelato solo che sarà pronto per il 5G e vanterà un processore più veloce e una fotocamera migliore. Per fortuna la redazione di Windows Central ha scoperto alcune informazioni concrete sul dispositivo.

Secondo le fonti, il dispositivo a doppio schermo ha come nome in codice Zeta e sarà alimentato da un chipset top di gamma, il che significa che possiamo aspettarci il Qualcomm Snapdragon 888 o persino il presunto Snapdragon 888+. Si dice anche che il Duo 2 abbia il chip NFC per i pagamenti contactless (probabilmente via Google Pay).

Dal punto di vista del design, non dovrebbe allontanarsi molto dal modello attuale, ma possiamo aspettarci piccole novità come schermi leggermente più grandi con bordi arrotondati e cornici più sottili, così da dargli un aspetto più raffinato.

Il Surface Duo non ha una fotocamera esterna e la sua singola fotocamera da 11 MP è stata piuttosto deludente, per non dire altro. Sebbene l’ultimo rapporto sia scarso nei dettagli, dice che il successore otterrà un comparto fotografico esterno con particolare focus sulla qualità.

Il Microsoft Surface Duo 2 verrà lanciato con Android 11 e questa volta possiamo aspettarci più di un semplice Android stock, considerando che Microsoft ha acquisito una società di software l’anno scorso per lavorare sul sistema operativo del dispositivo.

In termini di presentazione, si ritiene che il Microsoft Surface Duo 2 verrà lanciato nella seconda metà dell’anno, possibilmente intorno a settembre e ottobre.

