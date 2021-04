Vivaldi 3.8 introduce un’opzione per rimuovere i pop-up che cookies

Vivaldi non è certamente uno dei browser web che menzioniamo maggiormente in questo blog vista la grande popolarità di alternative come Chorme, Edge, Firefox e DuckDuckGo. Tuttavia, con l’aggiornamento alla versione 3.8, Vivaldi (browser web basato sul motore di rendering Chromium) ha introdotto una funzione molto interessante che permette di rimuovere i fastidiosi pop-up dei cookies che compaiono in ogni pagina web.

Il “Cookie Crumbler” che rimuove i banner, come lo chiama Vivaldi, non è una funzionalità nuova di zecca e sviluppata in proprio. Invece, si basa su due blocklist esistenti e gestiti in modo indipendente che sono simili a quelli usati dagli adblocker per le pubblicità.

Per abilitare il “Cookie Crumbler” è necessario recarsi nelle impostazioni di Vivaldi -> Privacy -> Abilita tracker e blocco degli annunci -> Gestisci sorgenti -> Sorgenti di blocco degli annunci e mettere una spunta nelle due voci “Rimuovi avvisi cookie”.

Anche se il regolamento (il GDPR dell’UE) per proteggere gli utenti dal tracciamento dei siti Web ha buone intenzioni, molti siti Web infastidiscono gli utenti per gestire le proprie preferenze sui cookie prima di consentire loro l’accesso. Ciò si traduce in frustrazione e porta a fare clic su “consenti” o “accetta” in queste finestre di dialogo senza rendersi conto che potresti aver inconsapevolmente concesso ai tracker il permesso di creare profili comportamentali su di te.

Questo sistema farà del suo meglio per nascondere gli avvisi sui cookie, anche se alcuni siti potrebbero non funzionare correttamente. E tenete presente che il blocco del popup dei cookie potrebbe non produrre gli stessi risultati della revoca manuale del consenso nel banner di un sito web.

Nel caso voleste scaricare Vivaldi 3.8 sul vostro smartphone Android, vi basterà cliccare sul seguente app box.

VIA