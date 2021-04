Google One è fra le prime app a ricevere la certificazione ioXt

L’Internet of Secure Things Alliance (o ioXt) è un’organizzazione che si pone lo scopo di rendere sicuri i dispositivi IoT dal punto di vista degli attacchi informatici. Essa è essenziale per mantenere questi gadget al sicuro, ma è altrettanto importante garantire che anche qualsiasi software di che interagisca con i dispositivi sia protetto. A questo proposito, ioXt sta espandendo il suo programma di certificazione per includere app mobile, con Google One tra le prime a essere state selezionate.

ioXt fornisce già a qualsiasi prodotto connesso al Web la possibilità di richiedere un timbro di approvazione, passando attraverso tutti gli otto principi di sicurezza del gruppo (qui la lista completa e dettagliata). Sulla base di queste stesse linee guida, più di 20 aziende interessate del settore, tra cui Google, Amazon e il tester di sicurezza delle app mobili NowSecure, hanno collaborato per creare uno standard specifico per le app mobili.

Con questo nuovo programma, qualsiasi sviluppatore può ora guadagnare il badge del gruppo per il proprio software rispettando gli otto passaggi di ioXt. Sebbene questo processo possa includere qualsiasi servizio connesso al cloud, inclusi social media, messaggistica e app per il fitness, finora sembra che l’attenzione sia concentrata sulle VPN.

La certificazione consente agli sviluppatori di dimostrare la sicurezza del prodotto e siamo entusiasti dell’opportunità di questo standard per spingere il settore in avanti. Abbiamo osservato che gli sviluppatori di app sono stati molto rapidi nel risolvere eventuali problemi identificati durante le loro valutazioni blackbox rispetto a questo nuovo standard, spesso con tempi di risoluzione di pochi giorni.

Considerando il boom di popolarità che le VPN hanno visto negli ultimi anni, è un passo importante per assicurarsi di essere protetti quando si è connessi online. La lista completa delle app fino a ora certificate ioXt, oltre a Google One, comprende:

