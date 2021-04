Firefox termina il supporto per Amazon Fire Stick ed Echo Show

Firefox è arrivato sui dispositivi Fire Stick e Fire TV alla fine del 2017, disponibile insieme al browser Silk di Amazon. Sebbene ci siano molti motivi per accedere al Web su una TV, in realtà è apparso solo per un motivo. Negli anni in cui YouTube non era disponibile sui dispositivi di streaming di Amazon, Firefox ha fornito una facile alternativa. Ovviamente, un’app YouTube ufficiale è tornata su Fire TV dal 2019, riducendo significativamente la necessità di un browser Web di terze parti.

Ed è per questo motivo che Mozilla, l’azienda che sta dietro allo sviluppo di Firefox, ha annunciato che a partire dal 30 aprile 2021 cesserà il supporto del browser web su Fire Stick, Fire TV e su Echo Show.

Secondo Mozilla, l’app cesserà di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza alla fine di questo mese. Verrà inoltre rimossa dall’Amazon Appstore, rendendo impossibile reinstallarla se rimosso da un dispositivo. Gli utenti di Echo Show che hanno Firefox impostato come browser predefinito verranno invece reindirizzati a Silk.

Mozilla ha lanciato Firefox su Fire TV solo due settimane dopo che Google ha annunciato che avrebbe ritirato YouTube da tutti i dispositivi Amazon. Nessuna delle due società è stata particolarmente perspicace sul motivo per cui il browser open source preferito di Internet è apparso improvvisamente sulla tua TV. Tra l’altro, la prima scorciatoia predefinita di Firefox portava direttamente all’app Web ottimizzata per la TV di YouTube.

Allo stesso tempo, Amazon aveva aggiunto un messaggio pop-up che reindirizza gli utenti al suo browser o Firefox se hanno provato a trasmettere in streaming utilizzando la vecchia app di YouTube non più funzionante.

Sembra probabile che Mozilla non veda molte ragioni per continuare a sviluppare la piattaforma. Chiunque desideri esplorare i siti di social media sui propri Fire TV Stick probabilmente sceglierebbe il browser predefinito di Amazon piuttosto che cercare un’alternativa.

Come Mozilla sottolinea così utilmente sulla sua pagina di supporto, entrambi i dispositivi di Amazon continuano a utilizzare Silk per la navigazione sul web. Mentre i dispositivi Fire TV hanno app dedicate per YouTube e YouTube Kids, l’Echo Show manca ancora dell’attenzione di Google.

Se utilizzate Firefox per riprodurre in streaming i video di YouTube, dovrete passare a Silk per continuare a guardarli.

