TomTom AmiGO disponibile ufficialmente su Android Auto

TomTom ha reso disponibile la sua app di navigazione AmiGO su Android Auto, consentendo ai conducenti di spostarsi in città in un modo molto più conveniente. La pubblicazione dell’app arriva in seguito a un annuncio che ha consentito agli sviluppatori di pubblicare app Android Auto appartenenti a diverse categorie, come la mappa delle colonnine di ricarica, la navigazione ecc.

AmiGO di TomTom è descritto come un’alternativa a Google Maps e Waze che fornisce agli utenti dettagli su cose come traffico in tempo reale, autovelox e pericoli stradali. L’app fornisce anche eventi di crowdsourcing, quindi chiunque può fornire report in tempo reale per incidenti, aggiornamenti sul traffico e altro ancora.

La pubblicazione dell’app arriva dopo che Google ha annunciato che stava collaborando con gli sviluppatori per portare più app di terze parti nell’ecosistema Android Auto. A seguito di un annuncio iniziale lo scorso agosto, Google ha rilasciato la libreria Android for Cars in versione beta, che ha fornito agli sviluppatori gli strumenti per progettare, sviluppare e testare le proprie app sulla piattaforma Android Auto.

Sygic è stata una delle prime alternative a Google Maps e Waze ad arrivare su Android Auto. Insieme al rilascio di AmiGO di TomTom, i conducenti possono probabilmente aspettarsi che molte altre app di navigazione, parcheggio e ricarica saranno presto disponibili su Android Auto. Se tutto va bene, si spera che in futuro vedremo Google espandere lo sviluppo ad ancora più categorie di app.

TomTom è il nome più riconosciuto nella navigazione, quindi potreste sentirvi più a vostro agio usando la sua app AmiGO rispetto a Google Maps e Waze. TomTom afferma che AmiGO è senza pubblicità e “creato per i conducenti, dai conducenti“.

Oltre ad alcune delle funzionalità sopra menzionate, AmiGO offre avvisi per strade bloccate e chiuse, zone di controllo della velocità media, zone di pericolo, orari di arrivo e molto altro.

Nel caso foste interessati a TomTom AmiGO, qui di seguito vi lasciamo il link per recarvi direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

VIA