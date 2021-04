Cortana non è più ufficialmente supportata su Android e iOS

Come preannunciato qualche mese fa, Cortana è stata ufficialmente dismessa su Android e su iOS, dove non solo non è più possibile installare l’applicazione ma, anche per coloro che l’hanno installata in passato, non è più possibile utilizzarla.

Lanciata inizialmente come un’assistente generalista allo scopo di competere con Google Assistant, Alexa e Siri, nel corso degli ultimi mesi Microsoft ha deciso di concentrare le funzionalità di Cortana maggiormente verso il settore business, integrandola massicciamente all’interno di Office 365.

Come annunciato a luglio, presto termineremo il supporto per l’app Cortana su Android e iOS, poiché Cortana continua la sua evoluzione come assistente di produttività. A partire dal 31 marzo 2021, i contenuti Cortana che hai creato, come promemoria ed elenchi, non funzioneranno più nell’app per dispositivi mobili, ma sarà comunque possibile accedervi tramite Windows. Inoltre, i promemoria, gli elenchi e le attività di Cortana vengono sincronizzati automaticamente con l’app Microsoft To Do, che puoi scaricare gratuitamente sul tuo telefono. Dopo il 31 marzo 2021, l’app mobile Cortana sul telefono non sarà più supportata.

Dunque, Cortana non può essere utilizzata per creare o accedere a promemoria, attività ed elenchi sugli smartphone, anche se questi sono ancora visibili se viene usata l’assistente su un PC Windows 10. Tali dati sono anche sincronizzati automaticamente con l’app To Do di Microsoft, dove si potrà recuperare il contenuto.

Microsoft ha in un certo senso fallito nella distribuzione di Cortana come assistente generalista in quanto, a differenza di Amazon e la sua Alexa e Google con il suo Google Assistant, non ha lanciato nessun prodotto hardware a basso costo con il quale espandere il bacino di utenti che utilizzano la sua assistente.

VIA FONTE