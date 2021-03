Samsung Galaxy Z Fold2, Galaxy S21 e Note 10 si aggiornano con la patch di aprile 2021

La nuova patch di sicurezza di Android relativa ad aprile 2021 è ora disponibile per alcuni dispositivi top di gamma di Samsung. Le serie Samsung Galaxy Z Fold2, Galaxy S21 e Galaxy Note10 stanno ora ricevendo il nuovo aggiornamento via OTA. Stranamente ciò sta avvenendo anche prima dei dispositivi Pixel di Google, che normalmente ricevono i loro aggiornamenti Android il primo lunedì del mese.

Sebbene tutti i dispositivi Samsung ricevano la stessa patch di aprile, non tutti vedranno le stesse modifiche. A partire dalla serie Galaxy S21, l’ultima serie top di gamma di Samsung riceve un aggiornamento da 1 GB che apporta miglioramenti alle prestazioni e alla fotocamera. L’aggiornamento consente alle modalità ritratto dei telefoni di scattare foto utilizzando la fotocamera principale. Prima di questo, i ritratti erano possibili solo con il teleobiettivo o le fotocamere ultrawide.

L’aggiornamento del Samsung Galaxy Z Fold2 non rivela differenze drastiche. Sembra che tutti gli aggiornamenti siano miglioramenti incrementali che avvengono sotto il cofano. L’aggiornamento è stato individuato in fase di lancio sia in Germania che in Russia, per cui l’Italia potrebbe essere fra i prossimi mercati di destinazione.

Infine, la serie Samsung Galaxy Note10 vede lo stesso aggiornamento arrivare anche in Germania. Proprio come lo Z Fold2, anche questo non sembra avere cambiamenti significativi.

Ad ogni modo, Samsung sta dimostrando di aver ingranato la marcia giusto quando si tratta di aggiornamenti ma, com’è lecito attendersi, non può fare miracoli per gli smartphone un po’ più datati. Ed ecco allora che vi ricordiamo che i Galaxy A7, Galaxy A8 e Galaxy A8+ del 2018 sono stati i protagonisti di un porting non ufficiale della OneUI 3.1 basata su Android 11 chiamato TreeUI.

