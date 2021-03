NordVPN: sconto del 68% per la più veloce VPN (prezzo migliore di sempre)

NordVPN, una delle aziende di maggiore successo nel mondo delle VPN, sta offrendo l’abbonamento a 2 anni del proprio servizio a un prezzo scontato del 68% per festeggiare il suo stesso anniversario (2,97 euro al mese).

Il tracciamento di tutto quello che si fa online è ormai una pratia commerciale molto comune che moltissime aziende attuano per acquisire quanti più dati possibile, profilare le persone e, in un secondo momento, trarne profitto attraverso servizi personalizzati oppure attraverso la rivendita dei dati. Bloccare i coockie del browser ci porta solo fino a un certo punto ma la vera soluzione è quella di usare una VPN che dirotta il traffico web attraverso vari nodi e impedisce a chiunque di scoprire dove ci troviamo e di monitorarci.

Per chi non lo sapesse, le VPN mascherano il percorso dei dati dal nostro computer o smartphone verso il servizio a cui vogliamo accedere e coprono il tutto con vari livelli di crittografia. NordVPN si descrive come “un servizio VPN ti fornisce un tunnel sicuro e crittografato per il flusso del traffico online. Nessuno può vedere attraverso il tunnel e mettere le mani sui tuoi dati Internet”.

Come funziona una VPN

Nell’accesso a Internet senza una VPN si verifica il seguente percorso dei dati:

richiesta dal computer/smartphone di contattare il server di un sito web verifica del proprio ISP su dove indirizzare il traffico (il servizio ISP può vedere quale sito web si intende visitare) arrivo dei dati al server di riferimento (il servizio può vedere da dove proviene il traffico e da quale dispositivo)

Utilizzando invece una VPN come quella di NordVPN, si ottiene un percorso del tutto differente e mascherato:

richiesta dal computer/smartphone di contattare un server della VPN verifica del proprio ISP su dove indirizzare il traffico (tutto quello che il servizio ISP può vedere è la volontà di contattare un server appartenente a una VPN) Re-indirizzamento del traffico fra diversi server della VPN (in questo modo si maschera la posizione di provenienza e, opzionalmente, accedere a servizi geo-bloccati) arrivo dei dati al server di riferimento (il servizio può vedere che la richiesta arriva dalla VPN ma non ha alcun riferimento di chi sia l’effettivo utente che l’ha fatta)

Chiaramente tutto questo processo viene fatto cadere se si accede a servizi in cui bisogna effettuare il login.

Allo stesso modo, seppur nè l’ISP nè il sito web può scoprire alcun dato sulle nostre attività online, la stessa VPN è a conoscenza di tutto. Ecco perché sceglierne una che assicura la non registrazione di alcun log, proprio come NordVPN, è fondamentale.

I vantaggi di NordVPN

Le VPN di solito offrono grande enfasi sulla privacy ma, proprio per via del modo in cui operano, non fanno delle prestazioni il loro cavallo di battaglia. Con NordVPN non è questo il caso visto che l’azienda dispone di oltre 5440 server sparsi in 59 Paesi in tutto il mondo, ognuno di essi ottimizzato per attività specifiche (streaming, torrent, ecc.), che si tratti di fruizione di contenuti multimediali, esigenze di download o navigazione sicura.

Non a caso dai test di Techlore è emerso che NordVPN è la più veloce VPN di tutte.

La VPN più veloce è quella che aggiorna costantemente la propria rete di server, investe in architettura software e mantiene una robusta infrastruttura. Sotto questo punto di vista, NordVPN non è seconda a nessuno.

NordVPN al miglior prezzo di sempre

Insomma, navigare su internet utilizzando una VPN è sempre maggiormente consigliato per limitare al massimo i dati che le aziende raccolgono su di noi e quale miglior occasione di abbonarsi di quella odierna con NordVPN che offre l’abbonamento a 2 anni di servizio con il 68% di sconto (solo 2,97 euro al mese).