Top 5 Settimana 13 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 13 2021, caratterizzata dalla presentazione di tantissimi nuovi smartphone.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 13 2021 parlando dei nuovi smartphone top di gamma OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro che, oltre ad avere delle caratteristiche tecniche premium, per la prima volta hanno un comparto fotografico degno dei migliori smartphone grazie alla collaborazione con lo storico marchio svedese Hasselblad. Entrambi sono già disponibili al preordine.

A distanza solo di qualche ora dalla presentazione dei nuovi OnePlus 9, il mondo degli smartphone di fascia alta si è arricchito anche dei nuovi Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro. In questo caso si tratta di smartphone da gaming che puntano soprattutto alle prestazioni e meno al comparto fotografico.

Attraverso un evento di presentazione online, POCO (azienda nata come costola di Xiaomi ma che da qualche mese è diventata indipendente) ha lanciato ufficialmente gli smartphone POCO F3 e POCO X3 Pro. Il rapporto qualità/prezzo è a dir poco eccellente, soprattutto se ci aggiungiamo anche la promozione per chi deciderà di acquistarli al day one.

Nonostante la serie di smartphone Moto G di Motorola sia rinomata per avere un super rapporto qualità prezzo e appartenere per lo più alla fascia media, sembra che l’azienda abbia voluto espandere gli orizzonti lanciando il nuovo Motorola moto g100, smartphone appartenente alla fascia alta.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 13 2021 con Realme che ha presentato ufficialmente Realme 8 Pro. uno smartphone di fascia media che però strizza l’occhio alla fascia alta grazie ad una fotocamera da 108 MP.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 14 2021.