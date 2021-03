Le prime immagini leaked del successore di OnePlus Nord N10

Nonostante sia la serie di smartphone OnePlus 9 che sta attraendo la maggior parte delle attenzioni in questo momento, il colosso cinese ha in rampa di lancio anche le nuove generazioni di smartphone di fascia media. A tal proposito, il leaker Steve “OnLeaks” Hemmerstoffer ha appena pubblicato i primi render di un imminente dispositivo OnePlus che pensa “sarà commercializzato tra pochi mesi come il successore del Nord N10“.

Secondo quanto riferito, il dispositivo ha il nome in codice “Ebba” e, sebbene non si sappia molto sul suo hardware interno (o sul nome commerciale che gli verrà affibbiato), il render trapelato mostra il design generale del dispositivo.

Ti potrebbe interessare: Diamo uno sguardo a Huawei P50 Pro e al suo massiccio comparto fotografico

A partire dalla parte posteriore, il primo grande cambiamento che notiamo è l’omissione del quarto sensore della fotocamera, probabilmente il sensore monocromatico da 2 MP. In ogni caso, la configurazione della tripla fotocamera disposta verticalmente all’interno di un modulo rettangolare conferisce al dispositivo un aspetto molto più pulito, a nostro avviso.

Un altro cambiamento notevole è il trasferimento del sensore di impronte digitali dalla parte posteriore al bordo destro, il che significa che si avrà nuovamente un modello con funzioni capacitive. Il dispositivo misura 162,9 x 74,7 x 8,4 mm (10,3 mm con lo spessore della fotocamera posteriore) e si dice che abbia un retro in plastica lucida e una cornice in metallo.

Spostandoci alla parte frontale, ci viene detto che OnePlus “Ebba” ha lo stesso display da 6,49 pollici del OnePlus Nord N10. In basso, vediamo le griglie degli altoparlanti, una porta USB Type-C, il microfono principale e un jack audio da 3,5 mm. Questo è tutto ciò che sappiamo di questo presunto successore di OnePlus Nord N10 per ora.

Ma come di solito accade con i telefoni OnePlus non annunciati, questo è solo l’inizio e probabilmente vedremo il nuovo dispositivo spuntare in varie fughe di notizie nelle prossime settimane.

VIA FONTE