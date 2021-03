Top 5 Settimana 12 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 12 2021.

Attraverso l’evento di presentazione Galaxy Awesome Unpacked, Samsung ha ufficializzato la nuova generazione di smartphone della linea Galaxy A. In particolare, a essere stati presentati sono Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A72.In termini di disponibilità e prezzi, il Samsung Galaxy A52 base è già disponibile a 379 euro, mentre per il Galaxy A52 5G servono 449 euro. Salendo col Galaxy A72, il prezzo è di 499 euro.

L’Asus ROG Phone 5 è senza dubbio lo smartphone con il migliore hardware attualmente disponibile sul mercato, ma sembra che gli sforzi fatti dall’azienda nel mettere assieme il miglior hardware non si riflettano sulla qualità costruttiva esterna. Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything ha recentemente sottoposto Asus ROG Phone 5 ai suoi consueti stress test e i risultati sono stati piuttosto scioccanti, per non dire altro.

Il team di sviluppo della TWRP recovery, a distanza di 10 mesi dalla versione 3.4 e a distanza di 4 mesi da quando ha rilasciato il grosso aggiornamento alla versione 3.5, ha provveduto a rilasciarne uno nuovo che porta la versione alla 3.5.1. Questa non solo va a sistemare parecchi bug presenti nella release precedente ma prepara anche il terreno per il supporto ad Android 11.

Le voci sul rilascio di OnePlus Watch nel primo trimestre sono state finalmente messe a tacere quando la società è andata su Twitter per confermare l’annuncio insieme alla serie OnePlus 9. Anche se la società ha fatto un buon lavoro nel tenere nascosti i dettagli sull’indossabile, un’indiscrezione legata al sistema operativo ha portato a una conferma ufficiale sull’assenza di Wear OS.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 12 2021 con Motorola che inizia ad aggiornare alcuni smartphone ad Android 11. Peccato che abbia deciso di cominciare dalla fascia medio-bassa.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 13 2021.