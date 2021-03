Il CEO di Honor: “La nuova gamma Magic sarà migliore delle serie Huawei Mate e P”

George Zhao, CEO di Honor, ha avuto una lunga intervista con un media cinese locale, rivelando alcune delle sfide davanti alla società ora indipendente da Huawei, nonché i suoi piani per il futuro.

Honor sta già collaborando con Qualcomm per sviluppare uno smartphone Snapdragon 888, parte della serie Magic. La bomba dell’intervista è stata l’affermazione che la nuova lineup di punta Honor Magic punterà a superare anche gli smartphone Huawei Mate e Huawei P.

Zhao ha rivelato che la separazione da Huawei è avvenuta in modo molto rispettoso, con una festa di addio e un discorso di Ren Zhengfei, CEO di Huawei. Ora il marchio sta andando per la sua strada e sta già negoziando con AMD e Intel, altre due società statunitensi, per la fornitura di chip per i prossimi laptop Honor Magicbook.

L’intervista non ha menzionato quasi alcun dispositivo particolare, con il dirigente di Honor che ha spiegato quali sono le sfide che attendo il marchio, incluso il trasferimento in un nuovo ufficio, nuovi team, ricerca e sviluppo indipendenti, ecc.

Tuttavia, il CEO di Honor ha confermato che i nuovi dispositivi avranno una fotocamera e funzioni di elaborazione migliori, dal momento che il team sta ora collaborando con partner esterni come Qualcomm e Google e non si affida solo a manodopera interna come Huawei.

Insomma, la nostra previsione di un possibile autogol da parte di Huawei quando ha deciso di vendere Honor per liberarla dalle restrizioni statunitensi (e trarne profitto economico) potrebbe rivelarsi vera.

In attesa che Honor presenti ufficialmente la nuova serie di smartphone Magic (si spera con i Google Play Services integrati), vi vogliamo ricordare che Huawei Assistant offre adesso risultati dettagliati sugli eSports.

