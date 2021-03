Cobra Kai: Card Fighter disponibile ufficialmente su Android

Spinta dal grande successo che la serie TV Cobra Kai ha avuto dapprima come YouTube Originals e successivamente sulla piattaforma di Netflix, la software house Boss Team Games ha rilasciato il nuovo gioco Cobra Kai: Card Fighter su dispositivi mobile (in pre-registrazione da qualche settimana), per cui su Android e iOS.

Seppur basato su una show legato a stretto contatto con la lotta, questo è davvero un titolo che di picchiaduro ha poco, in quanto si basa esclusivamente sulle carte. Naturalmente i personaggi del popolare programma Netflix fanno la loro apparizione.

Il gameplay ruota attorno alla costruzione del proprio dojo scegliendo tra Miyagi-Do Karate o Cobra Kai. Costruire un mazzo di carte ottimale contro tutti gli avversari è l’obiettivo principale, proprio come qualsiasi altro gioco di combattimento basato su carte per dispositivi mobili.

Sebbene Cobra Kai: Card Fighter possa confondere le persone, vista la disponibilità di un vero picchiaduro Cobra Kai su console e PC, questo nuovo titolo non ha alcun collegamento con Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues al di fuori del marchio.

Purtroppo Cobra Kai: Card Fighter è stato pubblicato in versione free-to-play con acquisti in-app opzionali che vanno da 4,99 euro a 5,99 euro. Insomma, sarebbe stato strano che un titolo mobile gratis arrivasse in versione completa senza aver grossi ritorni economici.

Ad ogni modo, fra le principali caratteristiche del gioco elencate dagli sviluppatori troviamo:

Un frenetico gioco di carte e combattimento!

Scegli il tuo dojo! Combatterai al fianco del Cobra Kai o ti unirai al Miyagi-Do?

Sblocca gli studenti e le loro mosse speciali!

Guadagna PE, fai salire di livello i tuoi personaggi e conquista la cintura nera!

Colleziona e migliora le tue carte per renderle più potenti e metti a segno COMBO EPICHE!

Lotta contro l’IA per fare pratica con le mosse!

Combatti contro altri giocatori per scalare le classifiche!

Partecipa a tornei settimanali e mensili per vincere premi!

Personalizza i tuoi mazzi in base al tipo di mossa, al colore delle carte o al livello di potenza (non dimenticarti le carte bonus!) per scoprire le sinergie tra le carte e affinare la tua strategia!

Nel caso foste interessati al gioco, vi basterà cliccare sul seguente link per effettuare il download dal Play Store: