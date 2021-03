Huawei Assistant offre adesso risultati dettagliati sugli eSports

Huawei sta collaborando con la famosa piattaforma di analisi sportive SofaScore per consentire agli appassionati di eSports di accedere a punteggi in diretta, risultati e notizie sui principali eventi di gioco direttamente dalla schermata principale. La nuova funzionalità per gli eSports è un’integrazione all’interno di Huawei Assistant.

Se avete uno smartphone Huawei e Huawei Assistant è impostato come assistente predefinito, vedrete una nuova scheda di eSports aggiunta al vostro feed in cui potrete tenere sotto controllo tutto ciò che accade nel mondo dei videogiochi competitivi.

Al momento, il servizio supporta tre principali campionati, vale a dire CS GO (Counter-Strike: Global Offensive), Dota 2 (Defense of the Ancients 2) e League of Legends. Gli utenti avranno accesso a tutti i principali sviluppi, risultati in diretta e live streaming di questi tre campionati semplicemente scorrendo verso sinistra sulla schermata principale.

“Grazie a questa partnership esclusiva con SofaScore, stiamo portando l’entusiasmante mondo degli eSports agli utenti di smartphone Huawei. Ora possono facilmente tenere il passo con le ultime azioni, punteggi e partite, tramite l’Assistente virtuale e in tempo reale“. Derek Yu, VP Huawei CEE & Nordic presso Huawei Consumer BG.

Gli utenti saranno anche in grado di monitorare il loro gioco preferito di eSports, le squadre e gli argomenti e ricevere risultati pertinenti e avvisi in tempo reale sui loro smartphone utilizzando la funzione AI Tips di Huawei Assitant. Inoltre, la scheda fornirà anche agli utenti collegamenti a live streaming di vari giochi che si svolgono sulle principali piattaforme come Twitch, YouTube, Facebook Gaming e altro.

La nuova funzionalità per le carte eSport è disponibile per gli smartphone Huawei in tutto il mondo. Il servizio è disponibile in più lingue, tra cui inglese, cinese, hindi, spagnolo, francese, russo, italiano, arabo e portoghese.

VIA